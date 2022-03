Les évènements de Kleverware en 2022

mars 2022 par Marc Jacob

Cybersecurity Golf Challenge France (19 mai 2022) Exclusiv Golf de Courson Stade Français

« Vous offrir un grand bol d’air ! » tel était notre leitmotiv lorsque nous avons pris la décision de créer cet événement, une journée de golf (initiation ou parcours), entre acteurs de la cybersécurité, qui nous permettrait d’échanger en toute décontraction.

Nous ne nous en cachons pas en 2021, avec une visibilité limitée due au contexte sanitaire, nous avons douté jusqu’au dernier moment sur la tenue de notre premier Cybersecurity Golf Challenge.

Le déroulement de cette journée a été notre plus belle récompense et le stress a rapidement fait place à la satisfaction. L’événement s’est révélé être un véritable succès. Les retours plus que positifs nous ont encouragés à poursuivre dans cette voie : notre événement golfique devient annuel en France !

Ainsi, pour la seconde fois cette année, Kleverware vous invite au Cybersecurity Golf Challenge. Soyez certains que nous y vouerons toujours la même énergie pour, encore, « vous offrir un grand bol d’air » :-) en 2022

Lieu : Exclusiv Golf de Courson Stade Français

KleverDays France - 22 septembre 2022 - Hôtel Bedford Paris

Témoignages, études de cas, Road Map : depuis plus de 15 ans, les Klever Days sont le rendez-vous privilégié pour vous tenir informé des actualités de Kleverware, et de la solution Kleverware IAG.

Que vous soyez client ou ayez un regard intéressé sur les solutions de gouvernance des identités et des accès, les Klever Days sont l’occasion d’échanger avec vos pairs et autres sur les enjeux de celles-ci, et la façon d’y répondre.

Date de l’événement : 22 septembre 2021

Lieu : Hôtel Bedford Paris

Luxembourg Security Summit (28 septembre 2022)

A place where local professionals (CISO, CIO, Head of IT, COO, …) can meet to exchange and discover the solutions presented by partners coming from Luxembourg, Switzerland, Belgium, France, England, etc... One day with an exclusive program of quality through plenary session, conferences presented by some of the greatest speakers in security. The chance to see the latest advances and innovations in information security

Lieu : Parc Hôtel Alvisse Luxembourg

KleverDays Luxembourg (29 septembre 2022)

Témoignages, études de cas, Road Map : depuis plus de 15 ans, les Klever Days sont le rendez-vous privilégié pour vous tenir informé des actualités de Kleverware, et de la solution Kleverware IAG.

Que vous soyez client ou ayez un regard intéressé sur les solutions de gouvernance des identités et des accès, les Klever Days sont l’occasion d’échanger avec vos pairs sur les enjeux et la façon d’y répondre.

Date de l’événement : 29 septembre 2021

Lieu : Hôtel Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa

Scheierhaff, 5412 Lenneng, Luxembourg

Cybersecurity Golf Challenge Luxembourg (29 septembre 2022)

« Vous offrir un grand bol d’air ! » tel était notre leitmotiv lorsque nous avons pris la décision de créer cet événement, une journée de golf (initiation ou parcours), entre acteurs de la cybersécurité, qui nous permettrait d’échanger en toute décontraction.

Nous ne nous en cachons pas, avec une visibilité limitée due au contexte sanitaire, nous avons douté jusqu’au dernier moment sur la tenue du premier Cybersecurity Golf Challenge Luxembourg en 2021.

Le déroulement de cette journée a été notre plus belle récompense et le stress a rapidement fait place à la satisfaction. L’événement au Luxembourg, comme en France s’est révélé être un véritable succès. Les retours plus que positifs nous ont encouragés à poursuivre dans cette voie : notre événement golfique devient annuel au Luxembourg !

Ainsi, pour la seconde fois cette année, Kleverware vous invite au Cybersecurity Golf Challenge, décliné ici dans sa version luxembourgeoise. Soyez certains que nous y vouerons toujours la même énergie pour, encore, « vous offrir un grand bol d’air » :-)

Date de l’événement : 29 septembre 2022

Lieu : Hôtel Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa

Scheierhaff, 5412 Lenneng, Luxembourg

