Les escrocs des distributeurs automatiques de billets trouvent de nouveaux moyens de voler l’argent des vacanciers

août 2023 par NordVPN

NordVPN a récemment publié son étude sur six millions de cartes de crédit volées trouvées sur le dark web. L’étude a montré à quel point la fraude aux cartes bancaires est courante, avec près de 100 000 français et pas moins de 3,5 millions d’Américains touchés par ce phénomène.

En cette période de vacances d’été, les experts en cybersécurité de NordVPN souhaitent mettre en garde les voyageurs contre les "skimmers (dispositifs d’écrémage) de distributeurs automatiques" de billets, que les criminels utilisent pour voler les données des cartes de paiement de leurs victimes.

"Les voyageurs sont généralement ceux qui tombent le plus souvent dans le piège des escroqueries aux distributeurs automatiques de billets", explique Adrianus Warmenhoven, expert en cybersécurité chez NordVPN. "En effet, ils ne savent généralement pas à quoi doit ressembler un distributeur automatique de billets dans un pays qu’ils visitent. Ils risquent donc de gâcher leurs propres vacances en introduisant leur carte dans une machine compromise sans remarquer le skimmer de carte qui y est attaché".

À quoi ressemble un écrémeur de guichets automatiques ?

Un skimmer de DAB est un dispositif capable de lire la bande magnétique d’une carte de crédit ou de débit après qu’elle ait été insérée dans une machine compromise. L’appareil stocke les données ( les noms des titulaires de cartes, les numéros de cartes et les dates d’expiration) de toutes les cartes que les titulaires de comptes insèrent dans le lecteur jusqu’à ce que le voleur récupère l’appareil plus tard.

Les criminels peuvent utiliser les informations volées de plusieurs façons : pour créer de fausses cartes de crédit, faire des achats frauduleux ou vendre les données volées en ligne.

Il existe des skimmers de toutes formes et de toutes tailles. Certains sont physiquement attachés à un distributeur de billets, prolongeant la fente de la carte. D’autres peuvent être installés à l’intérieur de l’appareil et ne sont visibles que par les utilisateurs les plus prudents.

Les criminels utilisent également des caméras cachées qui tentent de capturer des données sensibles pendant que la victime utilise un distributeur automatique de billets.

Enfin, un faux clavier peut être placé sur le clavier original du DAB afin de saisir le code PIN de l’utilisateur à son insu.

Comment repérer ces dispositifs

Bien que les dispositifs soient conçus pour être invisibles, il est possible de les identifier en procédant à un examen visuel et physique. Voici quelques mesures simples à prendre :

Inspectez le lecteur de cartes. Y a-t-il une partie de l’appareil qui n’est pas alignée ? Si une partie de l’appareil semble ne pas être à sa place, cela peut signifier qu’un dispositif d’écrémage a été installé.

Recherchez des caméras cachées autour du lecteur de cartes. Vérifiez si des trous suspects regardent vers l’endroit où vous insérez votre carte. Si c’est le cas, une caméra cachée pourrait vous filmer en train de saisir votre code PIN.

Réfléchissez à la manière dont vous payez. Il est plus sûr d’utiliser une application pour les paiements ou de choisir des guichets automatiques situés dans des zones très fréquentées ou à l’intérieur d’agences bancaires que d’utiliser des distributeurs de billets situés dans des endroits où les fraudeurs peuvent y avoir accès facilement.

Guide du voyageur pour une utilisation sécurisée des cartes de paiement à l’étranger

Envisagez d’utiliser une carte prépayée pour votre voyage. En cas de fuite, les cartes prépayées ne peuvent pas être utilisées pour usurper votre identité. Elles ne donnent pas accès à vos économies et il est beaucoup plus facile de les geler.

Surveillez vos relevés bancaires en ligne, même en vacances. Cette étape est importante car la plupart des pirates testent votre carte avant de voler de l’argent. Ils effectuent un petit débit pour voir si le compte est actif. Ce n’est qu’ensuite qu’ils vident votre compte.

Informez votre banque avant de partir en vacances. Certains émetteurs de cartes bloquent les cartes s’ils détectent des activités inhabituelles qui pourraient indiquer une fraude.

Soyez très prudent lorsque vous utilisez des distributeurs automatiques de billets. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin d’utiliser un guichet automatique sur votre lieu de voyage et, si c’est le cas, choisissez toujours un guichet automatique d’une banque fiable situé dans un endroit bien éclairé et fréquenté.