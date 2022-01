Les équipes sécurité, au coeur de l’innovation au service de l’expérience utilisateur

janvier 2022 par Erwan Paccard, Director Product Marketing at AppDynamics

Afin d’être synonyme de valeur ajoutée pour une entreprise, une application doit offrir une expérience utilisateur innovante et irréprochable. Aujourd’hui, si les performances sont décevantes, ou si un utilisateur a le sentiment de ne pas être en sécurité, il n’hésitera pas à supprimer l’application tout simplement. Pour de nombreux consommateurs, il incombe aux marques, et aux entreprises associées, de s’assurer que leurs applications et services numériques aient un fonctionnement optimal.

Alors que les applications reposent de plus en plus sur des services distribués et basés sur le cloud, le périmètre de sécurité s’est considérablement élargi. De fait, il est plus que jamais nécessaire de proposer un environnement sûr et fiable aux utilisateurs alors que dans le contexte de pandémie actuelle, l’utilisation quotidienne d’applications n’aura jamais été aussi importante. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de mesures de sécurité si exigeantes et contraignantes qu’elles ralentiraient l’innovation ou gêneraient l’expérience utilisateur.

La sécurité au cœur du cycle de développement

Il existe une possibilité d’améliorer la sécurité des applications en faisant de l’expérience utilisateur (UX) un élément fondamental du cycle de développement. Les équipes UX et sécurité ne peuvent plus se permettre de travailler en silo sans aucune communication. Il est essentiel qu’elles aient une approche plus transversale et ainsi avoir une vision holistique de l’ensemble de leur pile informatique pour répondre aux besoins de performance des applications.

Au lieu de se concentrer uniquement sur l’aspect sécurité à proprement parler, les équipes de sécurité doivent également se pencher sur la question de l’innovation, en introduisant les dernières avancées en la matière afin d’améliorer l’expérience utilisateur tout en garantissant la sécurité. Du point de vue de l’utilisateur, moins les exigences de sécurité d’une application sont intrusives, plus son expérience est agréable. Par exemple, s’il reçoit des rappels fréquents pour saisir ou mettre à jour ses mots de passe, il n’en sera que frustré et irrité. Les responsables informatiques ont donc la lourde tâche de trouver un équilibre. Ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser si la sécurité n’est pas un élément central dès le début du processus de développement d’une application.

De toute évidence, afin de rester dans la course, les marques n’ont d’autre choix que de continuer à innover. Bien trop souvent, les équipes de sécurité ne sont pas considérées comme innovantes, mais plutôt comme un mal nécessaire. La véritable opportunité reste leur mise à profit au service de nouvelles innovations pour améliorer l’expérience des utilisateurs finaux.

Répondre aux attentes des utilisateurs finaux

Avec la pandémie, le comportement des consommateurs a largement évolué, devenant encore plus dépendants des applications et services numériques. Ils attendent efficacité, fluidité d’utilisation, des services toujours actifs et des plateformes dans lesquelles ils peuvent avoir confiance pour assurer la sécurité de leurs données personnelles.

Si les données ne sont pas sécurisées et qu’une faille se produit, les utilisateurs pourraient à juste titre se sentir trahis et la fidélité à la marque en pâtir. Une fois la confiance perdue, il est très difficile de la récupérer. Ainsi, il faut minimiser les erreurs commises dans le cycle de développement d’une application et la sécurité doit être partie intégrante dès le début pour proposer les meilleures approches garantissant sécurité et flexibilité. Cette approche synchronisée entre les équipes garantira que l’expérience utilisateur soit la meilleure possible. Si la sécurité n’est pas présente tout au long du processus de développement, il est fort probable que ce soient les utilisateurs finaux qui souffrent d’un manque de sécurité ou d’ergonomie.

Supprimer les silos avec une approche DevSecOps

Lorsque la sécurité des applications est correctement conçue et appliquée, les équipes de développement sont en mesure de produire des applications plus résilientes, plus à même de répondre efficacement aux menaces, renforçant de fait le lien de confiance avec l’utilisateur. Dans un cadre DevOps, prédominant pour le développement de logiciels, les développeurs et les équipes d’exploitation s’associent afin d’avoir une approche plus agile. Alors que cette méthodologie met l’accent sur l’optimisation de la vitesse de livraison, les tests de sécurité ont trop tendance à être considérés a posteriori. Rendant les modifications plus complexes, d’où l’idée communément admise que la sécurité ne fait que ralentir le cycle de développement.

Le DevSecOps est une approche qui allie tous les avantages du DevOps mais en intégrant la sécurité dès le début d’un projet de développement. Lorsque les équipes de sécurité et développement travaillent ensemble, les meilleures pratiques de sécurité sont plus souvent mises en œuvre et préviennent les un impact sur l’utilisateur final ou l’entreprise en elle-même. Lorsque la sécurité est intégrée à l’architecture même d’une application, il est moins probable qu’il soit nécessaire de procéder à des corrections de sécurité ou à des remaniements longs et coûteux.

La montée en puissance de l’observabilité full-stack

La maturité d’une approche DevSecOps est largement corrélée à une meilleure collaboration entre les équipes. Mais pour utiliser efficacement la méthodologie DevSecOps, tous les membres de l’équipe doivent travailler de concert, avec le même niveau d’observabilité. En utilisant une plateforme d’observabilité full-stack, une entreprise a ainsi une vue complète des performances et de la sécurité de son application, mais aussi de toute l’infrastructure qui la soutient.

En lieu et place d’équipes DevOps et sécurité travaillant en silos avec des outils disparates et centrés sur des données déconnectées, l’observabilité full-stack offre une vue unique de l’ensemble de la pile informatique, accélérant ainsi les temps de réponse et réduisant les temps d’arrêt des applications. Avoir un système qui intègre les données de performance et de sécurité, y compris les menaces en temps réel, permet aux équipes de résoudre efficacement les problèmes qui ont un impact sur l’expérience et la sécurité client.

Lorsque les équipes de développement, de sécurité et d’exploitation collaborent, elles peuvent améliorer la fiabilité du système et dépasser les attentes. Des applications plus sécurisées offrent une meilleure expérience utilisateur, favorisant la fidélité et la confiance, ce qui ne peut être que bénéfique pour une entreprise.