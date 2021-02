Les entreprises recherchent des revendeurs IT dotés d’un savoir-faire technique

février 2021 par Guillaume Gamelin, Vice-President, F-Secure France

La crise du COVID-19 a obligé les entreprises à repenser leurs opérations et priorités commerciales. De nombreuses entreprises ont autorisé leurs employés à faire du télétravail ou à travailler sur des sites distants, loin de leurs périmètres informatiques sécurisés et des réseaux de bureau. En outre, la numérisation, la cloudification et la conformité réglementaire incitent les entreprises à rechercher de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail.

Ce nouveau contexte a encore plus encouragé les hackers à lancer des cyberattaques en masse à l’encontre des organisations. Les attaquants ont exploité cette crise sanitaire en utilisant des scénarios liés à la pandémie pour inciter à cliquer sur des pièces jointes contenant des malwares. En effet, 51% des malwares du premier semestre 2020 étaient diffusés par e-mail. La majorité utilisant des thèmes liés au COVID-19 . Les attaquants s’en sont également pris aux technologies qui permettent le travail à distance, telles que le phishing d’informations d’identification Office 365 et le ciblage des ports RDP vulnérables.

Malgré - ou peut-être en partie grâce à - ces bouleversements, 81% des entreprises prévoient d’augmenter leur budget de sécurité l’année prochaine . Interrogés spécifiquement sur l’impact du COVID-19 sur leurs plans budgétaires, seules 14% des entreprises ont déclaré que leur budget de sécurité serait réduit en raison de la crise. Avec un nombre croissant d’employés qui télétravaillent depuis l’extérieur du périmètre du réseau et qui travaillent potentiellement à partir d’appareils qui ne sont pas gérés par l’entreprise, les équipes de sécurité ont besoin d’une assistance supplémentaire. Pour la majorité des entreprises, au moins une partie de ces efforts sera fournie par des revendeurs à valeur ajoutée et des fournisseurs de services gérés. Selon la même enquête, 65% des organisations utilisent une forme de service de sécurité géré pour aider à la sécurité de leur entreprise. Lorsqu’on leur demande pourquoi ils apprécient les services, parmi les principales raisons, sont citées la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la relation de confiance que les entreprises entretiennent avec leur fournisseur et le manque d’expertise interne suffisante pour utiliser efficacement les produits internes . Cette dernière est également une des principales raisons pour lesquelles 69% des entreprises recherchent un fournisseur de services de sécurité avec un meilleur savoir-faire technique et des connaissances en sécurité supérieures à la moyenne.

La vérité est que lors de la recherche d’un fournisseur, les entreprises ne se contentent pas de comparer les prix et les fonctionnalités technologiques. Elles recherchent une relation de confiance avec un partenaire capable de fournir non seulement de la technologie, mais également des informations sur la sécurité, des informations contextuelles et des conseils exploitables sur les alertes et les menaces. Les entreprises recherchent des partenaires capables de naviguer dans la complexité et de construire la bonne stratégie de sécurité pour leur entreprise.

Cette demande d’expertise spécialisée s’étend à toutes les tailles d’organisation. Les petites entreprises ont naturellement besoin de plus d’assistance en matière de sécurité informatique, mais même les grandes entreprises qui ont plus de personnel en interne, utilisent toujours certains éléments des services de sécurité pour augmenter ce qu’elles ont déjà. Elles recherchent des fournisseurs auxquels elles peuvent s’adresser en cas de besoin, qui peuvent délivrer des conseils sur ce que signifie une alerte ou un incident, ainsi que de l’aide pour les processus, les politiques et les plans de remédiation.

C’est là qu’entre en scène les fournisseurs de services de sécurité informatique : en offrant des services à la pointe de la technologie qui mettent l’entreprise dans la position de conseiller de confiance. Avec des licences de produits générant des marges extrêmement minces, ce sont des services qui permettront aux revendeurs de développer leurs activités - des services comme la gestion des vulnérabilités, la détection et la réponse, et la gestion de la sécurité informatique. En réalité, les entreprises avec des activités d’abonnement ne se développent pas deux fois, pas trois fois, mais six fois plus vite que les entreprises sans abonnement.

Même les fournisseurs qui n’ont pas encore le savoir-faire ou l’expertise en matière de sécurité peuvent profiter des avantages d’offrir des services en plus de la technologie, et de donner aux clients la possibilité de s’abonner ou de payer à l’avance. La création ou l’extension d’un portefeuille de services peut être un défi pour les revendeurs de licences traditionnels. Pour accompagner les partenaires dans ce changement crucial, F-Secure, par exemple, propose des conseils gratuits sur la manière de tirer parti de notre technologie et de nos services, et aide les partenaires à former un plan de transformation avec des conseils pour créer un service tout au long de son lancement auprès des clients. Les partenaires reçoivent une formation et un développement de compétences en cybersécurité et dans le paysage des menaces, les équipant pour le rôle d’expert de confiance. F-Secure met aussi à disposition des experts d’élite en cybersécurité, capables de soutenir les partenaires confrontés à des incidents difficiles. Ces services et bien d’autres sont conçus pour aider les partenaires à se différencier et à faire évoluer leurs activités pour répondre aux demandes des clients finaux.

Les périodes difficiles ont tendance à contraindre les entreprises à se concentrer davantage sur leur cœur de métier et à optimiser tous les domaines possibles, en externalisant des fonctions qui ne sont pas leurs compétences clés. En cette période de transition incertaine, les revendeurs informatiques devraient profiter de l’opportunité de développer leurs compétences en cybersécurité avec le soutien d’un fournisseur de confiance. Les fournisseurs peuvent non seulement assumer le rôle de fournisseur de technologie pour leurs clients, mais aussi de conseiller de confiance, offrant des services gérés pour répondre ou augmenter les besoins de cyberdéfense de leurs clients. Ce faisant, les revendeurs peuvent transformer leurs activités en vue de leur croissance dans un climat commercial remodelé.