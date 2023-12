Les entreprises peuvent gagner plus de 500 000$ de bénéfices grâce au DNS, selon Forrester & Infoblox

décembre 2023 par Infoblox & Forrester Consulting

Infoblox dévoile les résultats d’une étude réalisée par Forrester Consulting et basée sur 34 organisations interrogées et cinq clients, mettant en lumière l’importance critique du système de noms de domaine (DNS) pour non seulement l’infrastructure informatique moderne des entreprises, mais également pour sa rentabilité économique.

En effet, la disponibilité accrue du réseau a engendré 500 225 $ de bénéfices pour les enquêtés, principalement en évitant des temps d’arrêt imprévus.

Vous trouverez les chiffres marquants de l’étude, qui montrent l’impact économique d’Infoblox DDI :

• 95% des répondants ont déclaré avoir fait des économies budgétaires

o 74% sur les frais généraux et opérationnels

o 49% d’économies grâce à l’élimination de solutions existantes

o 39% d’économies en matière de réseaux et de cloud

• Le temps de fonctionnement du système s’est considérablement amélioré passant de 88% à 99,99%, en trois ans de déploiement. Ce sont les chiffres recueillis auprès des clients interrogés dans les secteurs des services financiers, de l’énergie, des transports, des services professionnels et du gouvernement européen.

• Une organisation composite, basée sur les clients interviewés, a connu une valeur actuelle nette de 8,75 millions de dollars et un ROI de 346% sur trois ans.