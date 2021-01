Les entreprises du CAC 40 font front dans la lutte contre la fraude aux virements bancaires

• Sis ID propose la première plateforme collaborative pensée et créée, par et pour des Directeurs Financiers et Trésoriers, pour adresser collectivement le risque de fraude aux virements bancaires et ainsi répondre aux enjeux de la digitalisation de la fonction finance ;

• Cette levée de fonds d’un montant total de 5 millions d’euros est menée par le fonds Digital Venture de Bpifrance, le fonds de capital-risque Opera Tech Ventures de BNP Paribas et Aonia Ventures ;

• Cette levée de fonds intervient dans un contexte de forte recrudescence des risques de fraudes aux virements, exacerbés par la crise sanitaire et le recours accru au travail à distance.

Sis ID, tiers de confiance communautaire pour la lutte contre la fraude aux virements bancaires, annonce aujourd’hui la finalisation d’un cycle de financement en série A d’un montant de 5 millions d’euros auprès des fonds Opera Tech Ventures de BNP Paribas, Digital Venture de Bpifrance et Aonia Ventures.

Lancée en 2017 et dotée d’un réseau de plus de 10 000 entreprises permettant le contrôle de centaines de milliers de coordonnées bancaires chaque mois, Sis ID propose la première plateforme SaaS collaborative de lutte contre la fraude aux virements bancaires. Pensée et créée, par et pour des Directeurs Financiers et Trésoriers, elle combine technologies et intelligence collective pour sécuriser les coordonnées de paiement des tiers, clients et fournisseurs, bien au-delà des frontières de l’entreprise. Dans le contexte actuel, les entreprises mondiales subissent une recrudescence de cyberattaques de plus en plus sophistiquées. En 2019, plus de 7 entreprises françaises sur 101 ont subi au moins une tentative de fraude et le préjudice mondial est évalué à 6 milliards de dollars en 20202. Ce phénomène génère une forte demande des entreprises pour des plateformes automatisées capables de sécuriser les données de paiements en s’affranchissant de la vérification manuelle humaine et chronophage.

C’est dans ce contexte que Sis ID accompagne les entreprises dans leur lutte contre la fraude et propose deux solutions efficientes et complémentaires :

• My Sis ID, première plateforme SaaS collaborative, permet aux entreprises de vérifier facilement et en quelques secondes la concordance entre l’identité d’une société et ses coordonnées bancaires. En mutualisant et en anonymisant les historiques de paiements, My Sis ID délivre simplement et en temps réel, une alerte en cas de risques de fraudes.

• Sis Inside propose d’intégrer la plateforme directement aux applications métiers des entreprises pour faciliter la prise en main par les utilisateurs et s’interface avec les principaux ERP, TMS et solutions de dématérialisation du marché.

« Dans un contexte d’accélération de la digitalisation, la sécurité des transactions bancaires est au cœur des préoccupations des entreprises » déclare Laurent Sarrat, co-fondateur et CEO de Sis ID. « La plateforme My Sis ID est le fruit d’une collaboration avec des Directeurs Financiers et des Trésoriers d’entreprises pour répondre à leurs enjeux et objectifs métier. En accédant à une base de données des paiements, unique, sécurisée et mutualisée, en France et à l’international, les entreprises peuvent lutter efficacement et collectivement contre les fraudes. »

En forte croissance depuis sa création, Sis ID compte parmi ses clients de nombreuses entreprises internationales dans les secteurs des télécom, de la construction, du retail, des transports ou encore des services. La plateforme My Sis ID est d’ores et déjà capable de certifier les transactions bancaires de ses clients dans plus de 30 pays.

Cette levée de fonds permet à Sis ID de renforcer son positionnement en France et d’accélérer son développement à l’international - dans un premier temps au Royaume-Uni et en Espagne, deux pays particulièrement touchés par la fraude.

En complément, Sis ID ambitionne d’investir dans le développement de la plateforme pour qu’elle puisse à la fois anticiper et évoluer en miroir vis-à-vis des pratiques utilisées par les fraudeurs mais également renforcer son intégration avec l’ensemble des outils et solutions du marché à chaque étape de la chaîne de valeur du processus Purchase-to-Pay (P2P).

« Sis ID est positionné sur un marché très profond, en croissance, et peu adressé par les solutions de cybersécurité actuelles. Nous sommes convaincus que la qualité de l’équipe, l’avance technologique de la solution en ce qui concerne l’IA de détection de fraudes et la plateforme de data de transactions financières, présentent une barrière à l’entrée, un différenciant fort et permettront de faire émerger un leader sur ce secteur », commente Clarisse Blandin, Directrice de participations dédiée aux Fintech au sein du pôle Digital Venture de Bpifrance.

Pour accompagner sa croissance, la société prévoit de recruter massivement de nouveaux talents en France et dans le monde, en multipliant par 10 ses effectifs d’ici l’année 2025.

1 Baromètre Euler Hermès 2020

2 Cybersecurityventures