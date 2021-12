Les éditeurs d’Open XDR Platform labellisés « Cybersecurity Made in Europe »

décembre 2021 par Marc Jacob

Créé en 2021 par l’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO), ce label contribue à la construction de l’autonomie numérique de l’Europe en faisant de la cybersécurité un phare d’excellence dans la chaîne de valeur numérique européenne grâce à la promotion des entreprises européennes du secteur.

"Nous sommes heureux de voir tous les membres de l’OPEN XDR Platform obtenir le label « Cybersecurity Made in Europe ». Cela montre l’engagement des entreprises européennes à renforcer l’écosystème européen de la cybersécurité, et la volonté de mettre en avant leur expertise dans cette initiative commune exceptionnelle, afin d’être plus compétitif dans l’industrie cybernétique européenne et mondiale", explique Luigi Rebuffi, Secrétaire Général de l’ECSO.

Avec ce label, ce sont ainsi tous les membres de l’Open XDR Platform qui sont récompensés pour leur ambition commune de qualité. « En nouant un partenariat technologique fort en matière de cybersécurité, les six éditeurs HarfangLab, SEKOIA.IO, Pradeo, GLIMPS, Vade et Gatewatcher, répondent aux valeurs de qualité et de confiance nécessaires aux enjeux de souveraineté du secteur. » souligne Jacques de La Rivière, CEO de Gatewatcher.

Pour Grégoire Germain, CEO de HarfangLab « l’obtention du label « Cybersecurity Made in Europe » par l’ensemble des membres de l’Open XDR Platform démontre notre objectif d’apporter une réponse européenne stratégique et unifiée aux besoins des organisations internationales. »

Pour mémoire, chacun des six éditeurs met à disposition sa technologie spécifique au sein d’une interface unique et opérationnelle, où les responsables de sécurité peuvent composer en toute flexibilité une offre sur mesure, parmi les fonctionnalités suivantes :

• XDR fédéré, Cyber Threat Intelligence, et Orchestration de sécurité (SOAR) par SEKOIA

• Endpoint Detection & Response, par HarfangLab

• Mobile Threat Defense, par Pradeo

• Malware analysis, par GLIMPS

• Email Threat Detection & Response, par Vade

• Network Detection & Response, par Gatewatcher

Les personnes sur la photo sont de gauche à droite : Georges Lotigier (VADE), Freddy Milesi (SEKOIA.IO), Cyrille Vignon (GLIMPS), Floriane Alixe (HarfangLab), Jacques de La Rivière (GATEWATCHER), Clément Saad (Pradeo)

A propos de l’ECSO :

L’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO) ASBL est une organisation sans but lucratif entièrement autofinancée de droit belge, créée en juin 2016.

L’ECSO est le partenaire privilégié de la Commission européenne pour la mise en œuvre du partenariat public-privé en matière de cybersécurité. Organisation partenariale paneuropéenne, multipartite et intersectorielle travaillant sur la cybersécurité avec une approche holistique, l’ECSO fédère les acteurs publics et privés européens de la cybersécurité, notamment les grandes entreprises, les PME et les start-ups, les centres de recherche, les universités, les utilisateurs finaux et les opérateurs de services essentiels, les clusters et les associations, ainsi que les administrations publiques locales, régionales et nationales à travers les États membres de l’Union européenne (UE), l’Association européenne de libre-échange (AELE) et les pays associés au programme H2020.

L’objectif principal de l’ECSO est de coordonner le développement de l’écosystème européen de cybersécurité afin de soutenir la protection du marché unique numérique européen et, en fin de compte, de contribuer à l’avancement de la souveraineté numérique et de l’autonomie stratégique européennes. https://www.ecs-org.eu/