Les écoles de la ville de New York lèvent leur interdiction d’utiliser Zoom

mai 2020 par Marc Jacob

Le Département de la ville de New York annule son interdiction après avoir étudié les mesures prises en matière de sécurité et de confidentialité par la solution spécialiste de la visioconférence et des communications unifiées Dans une lettre adressée aux parents d’élèves des écoles de la ville de New York le 6 mai 2020, la direction du Département de l’éducation de New York a annoncé officiellement avoir levé son interdiction d’utiliser Zoom suite aux récentes annonces des mesures prises par la solution pour renforcer la sécurité de sa plateforme.

« La sécurité de nos élèves et de notre personnel est primordiale, et nous avons travaillé avec Zoom pour créer une plateforme sur mesure qui offre la sécurité et la fonctionnalité dont les écoles ont besoin pour s’engager dans l’enseignement à distance. Je suis heureux que Zoom se soit attaqué aux vulnérabilités au cours des dernières semaines et, dès à présent, notre communauté peut utiliser en toute sécurité le compte Zoom sous licence du ministère de l’éducation pour l’apprentissage à distance », a déclaré le chancelier des écoles de la ville de New York Richard Carranza dans sa lettre adressée aux parents d’élèves.

Depuis le début du confinement lié à la pandémie du coronavirus, Zoom s’est engagé à fournir aux éducateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin sur une plate-forme sûre et sécurisée. Plus de 90 000 écoles dans 20 pays utilisent Zoom pour aider les élèves à travers le monde à poursuivre leurs études à distance.

La facilité d’utilisation de Zoom et sa capacité à gérer une augmentation significative de la demande sans interruption de service en ont fait la plateforme de communication de choix pour les dizaines de milliers d’écoles, d’universités, institutions et sociétés. Zoom s’engage de manière proactive pour s’assurer que tous ses utilisateurs, institutionnels ou particuliers, ayant des comptes payants ou gratuits puissent rester connectés et opérationnels en toute sécurité pendant cette crise sanitaire. La société a récemment annoncé de nombreuses mises à jour de ses fonctions de sécurité.

Un grand nombre d’institutions à travers le monde, allant des plus grandes sociétés de services financiers aux principaux fournisseurs de télécommunications, en passant par les agences gouvernementales, les universités, académies scolaires et autres, ont procédé à des examens exhaustifs de la sécurité de la solution Zoom et ont choisi en toute confiance Zoom comme solution de visioconférence et de communications unifiées. Avec la pandémie du COVID-19, l’utilisation de Zoom a pris de l’ampleur du jour au lendemain à travers le monde - dépassant de loin toutes les projections de la société lorsque celle-ci a annoncé son désir d’aider fin février. Pour replacer cette croissance dans son contexte, à la fin du mois de décembre 2019, le nombre maximum de participants aux réunions quotidiennes, gratuites ou payantes, sur Zoom était d’environ 10 millions. En mars de cette année, la solution a atteint plus de 200 millions de participants aux réunions quotidiennes, gratuites et payantes. Juste un mois après, en avril 2020, l’utilisation populaire de Zoom a atteint plus de 300 millions de participants à des réunions quotidiennes, gratuites et payantes. Cela représente une augmentation de 50 % en un mois seulement, de mars à avril.