Les données personnelles de milliers de lecteurs du Figaro étaient stockées sur un serveur non protégé

mai 2020 par Dashlane

L’agence de sécurité Safety Detective a publié un rapport révélant que les données personnelles de milliers de lecteurs du Figaro sont restées accessibles sur un serveur non protégé pendant plusieurs mois. Safety Detective estime que les informations de plus de 40 000 personnes ont ainsi été exposées. Cependant, ce chiffre pourrait être plus élevé s’il s’avère que cette situation a duré plus longtemps.