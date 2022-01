Les dispositifs de réalité assistée de RealWear embarquent Zoom sur le terrain

janvier 2022 par Marc Jacob

La technologie Zoom intégrée aux casques de réalité assistée de RealWear permet aux experts distant de se rendre immédiatement sur le terrain et de guider les opérateurs sur place dans les tâches complexes et dangereuses.

RealWear, un spécialiste mondial des systèmes de réalité assistée pour les équipes de terrain, a collaboré avec Zoom, le spécialiste des communications unifiées afin de pouvoir embarquer sur le terrain la technologie de collaboration de Zoom pour faciliter le travail à distance, quel que soit le secteur d’activité. La technologie Zoom associée aux dispositifs RealWear permet une collaboration fluide et efficace entre les équipes sur place et les experts à distance sans que ces derniers n’aient à se déplacer.

La disponibilité de Zoom sur les dispositifs de réalité virtuelle de RealWear permet de faciliter la collaboration à distance pour un tout nouveau groupe d’utilisateurs, notamment les inspecteurs, les ouvriers d’usine et tous ceux qui ont besoin de parler à des experts à distance. Grâce à l’inclusion de la technologie de communication et de visio de Zoom, les équipes sur le terrain peuvent contacter et échanger facilement en temps réel avec les experts à distance. Ce dernier peut clairement voir, en haute résolution, les informations dont il a besoin pour transférer des connaissances essentielles à la personne sur le terrain.

L’intégration de Zoom permet d’utiliser nativement les fonctionnalités avancées des dispositifs de réalité assistée HMT-1 et Navigator 500, notamment la commande vocale, la réduction du bruit, la capture d’image ou encore l’affichage de fichiers. Cette formule permet aux clients de RealWear de réduire le temps passé par leurs équipes à la résolution d’un problème ainsi que les coûts et l’impact carbone grâce aux déplacements qui sont moins nombreux.