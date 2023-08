Les directions d’entreprise exercent une pression accrue en faveur de l’adoption de l’IA générative, même si seulement 30 % des grandes entreprises sont prêtes à la mettre en œuvre dès aujourd’hui selon une étude Teradata

août 2023 par Teradata

Des dirigeants de grandes entreprises du monde entier font face à une pression sans précédent en faveur de l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) générative. Ils sont également confrontés à la complexité croissante des données et à la pénurie de talents de plus en plus importante, selon une nouvelle étude réalisée par IDC et Teradata* (NYSE : TDC).

L’IA générative : prêts ou pas, nous y voilà !

Même si près de 80 % des 900 décideurs sondés se déclarent plutôt ou très confiants dans le fait que l’IA générative peut être exploitée pour améliorer les offres et les opérations de leur entreprise à l’avenir, il reste encore beaucoup de progrès à faire. En effet, 86 % des répondants s’accordent à dire qu’il est nécessaire de renforcer la gouvernance afin de garantir la qualité et l’intégrité des résultats obtenus grâce à l’IA générative, tandis que 66 % d’entre eux expriment des inquiétudes quant au potentiel de l’IA générative à créer des partis pris et à répandre de fausses informations.

La pénurie croissante de talents autour de l’IA générative est également mise en exergue, alors que seulement 30 % des entreprises se disent extrêmement préparées ou prêtes à tirer avantage de cette technologie. En outre, 42 % d’entre elles s’accordent à dire qu’elles disposeront des compétences suffisantes pour mettre en place une solution d’IA générative dans les 6 à 12 prochains mois. Néanmoins, le désir d’adopter ces solutions ne cesse de croître, alors que 56 % des personnes interrogées affirment qu’elles subissent un degré de pression « élevé » ou « significatif » afin de tirer parti de l’IA générative au sein de leur organisation dans les 6 à 12 prochains mois.

Par ailleurs, même si 89 % des sondés se disent conscients des avantages et du potentiel de l’IA générative, ceux-ci ne sont pas tous persuadés que la technologie conservera sa place de favorite dans l’opinion publique. Il est notamment assez surprenant de noter que 57 % des répondants considèrent que l’intérêt pour l’IA générative est voué à s’étioler au fil du temps.

Prendre les mesures appropriées

L’étude met également en relief les inquiétudes liées à la confidentialité des données et à l’éthique, en raison notamment du phénomène ChatGPT, qui a fait irruption dans le quotidien des utilisateurs du jour au lendemain.

Les entreprises du monde entier font de l’éthique et de la gestion responsable des données des critères essentiels (92 % du panel interrogé) et 97 % des répondants se disent intimement familiarisés avec l’éthique et l’usage responsable des données au sein de leur propre organisation. Près de 9 cadres sondés sur 10 affirment disposer de ressources ou d’un conseil formel dédiés aux questions éthiques.

L’étude montre également que les entreprises commencent à atteindre un certain degré de maturité numérique. 54 % des sondés déclarent que les flux d’informations au sein de leurs organisations sont soit très peu contraints, soit extrêmement peu contraints et fluides.49 % des personnes interrogées considèrent que leur entreprise effectue un travail au-dessus de la moyenne et 33 % affirment qu’elles opèrent à un niveau expert lorsqu’il s’agit d’extraire de la valeur à partir des données disponibles au sein de leur organisation.

L’informatique devient de plus en plus complexe

Dans le cadre de cette étude, les décideurs sont nombreux à déclarer que leur organisation a connu des bouleversements majeurs au cours des deux dernières années. Les sondés notent que leur entreprise a porté une attention nouvelle ou fortement accrue aux défis économiques et les changements géopolitiques, comme les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les guerres ou l’inflation (47 %), la montée en puissance des modèles de télétravail ou de travail hybride (47 %), ou les questions sociales, environnementales et de gouvernance (53 %).

Alors que ces pressions supplémentaires se font sentir, il n’est pas surprenant de noter que près de 70 % des répondants mettent en avant une augmentation de la complexité des données sein de leur organisation. En effet, 20 % d’entre eux constatent que la complexité s’est « accrue de manière significative » au cours de 24 derniers mois.

• 85 % des sondés déclarent que la complexité demeurera constante ou augmentera au cours des deux prochaines années.

• 20 % d’entre eux restent persuadés que les problèmes liés aux données sont voués à devenir bien plus complexes.

*Source : Une étude IDC Executive Preview, sponsorisée by Teradata et intitulée “The Possibilities and Realities of Generative AI”, IDC # US51015023, juillet 2023. Cette enquête a été menée auprès de 900 cadres supérieurs aux États-Unis, en Europe et en Asie au mois de mars 2023.