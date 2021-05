Les dernières versions de ShadowXafe et OneXafe Solo sont lancés

mai 2021 par Marc Jacob

StorageCraft, une entreprise Arcserve, annonce la disponibilité des nouvelles versions de ShadowXafe et OneXafe Solo, la solution phare et l’appliance plug-and-protect de sauvegarde et de restauration des données et des systèmes. Ces derniers prennent désormais en charge les environnements multicloud avec des fonctionnalités de sécurité avancées pour offrir aux clients davantage de flexibilité, de performance, de rentabilité et de fiabilité dans le cadre de leurs investissements en matière de protection et de restauration des données dans le cloud et les systèmes hybrides.

Alors que les PME ont progressivement recours à des stratégies multicloud et optent pour différents fournisseurs selon le rapport prix/performance pour des charges de travail spécifiques, il devient essentiel de disposer d’un système de protection des données centralisé et unique, simple à gérer et simplifiant les processus. En parallèle, la menace constante des cyberattaques oblige également les entreprises à s’assurer de pouvoir restaurer rapidement leurs applications et leurs données en cas de sinistre.

Pour répondre à ces besoins, StorageCraft fait évoluer ShadowXafe et OneXafe Solo de façon à créer une solution unique de sauvegarde et de restauration des données capable de gérer toute la complexité des environnements complexes et multiclouds via une console de gestion unique et transparente.

Le choix, la flexibilité et le dimensionnement : ShadowXafe et OneXafe Solo permettent désormais aux partenaires et aux clients de StorageCraft d’utiliser plusieurs fournisseurs cloud pour le stockage, la sauvegarde et la réplication des données. Les deux solutions offrent ainsi la possibilité de sauvegarder et de prendre en charge la réplication native vers des clouds tiers, dont GCP, AWS, Azure Blob Storage et Wasabi.

Une meilleure gestion centralisée basée sur le cloud : ShadowXafe et OneXafe Solo supportent une console web unifiée hébergée dans un cloud public et s’appuyant sur des protocoles sécurisés, permettant une gestion et une surveillance complètes de l’ensemble de la protection des données afin de garantir que celles-ci soient disponibles partout, à tout moment et de manière hautement sécurisée.

Une sécurité renforcée : L’authentification à deux facteurs est désormais intégrée à StorageCraft OneSystem, la console de gestion basée sur le cloud pour ShadowXafe et OneXafe Solo. Elle fournit en effet une couche supplémentaire de sécurité pour aider à sauvegarder les données clients des entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur complexité ou leur localisation.

Prix et disponibilité :

Les nouvelles versions de StorageCraft ShadowXafe et OneXafe Solo sont disponibles immédiatement auprès du réseau de revendeurs et distributeurs agréés de StorageCraft.