Les dernières innovations Flash de Western Digital sont lancées

juin 2021 par Marc Jacob

IDC prévoit que les livraisons de Smartphones 5G vont représenter plus de 40 % du volume mondial en 2021 pour atteindre 69 % en 2025. Alors que les réseaux continuent d’étendre la bande passante disponible et offrent une latence plus faible pour permettre de nouvelles expériences utilisateurs, les solutions iNAND de Western Digital proposent une capacité de stockage embarquée hautes performances pour alimenter ces nouvelles applications.

Le périphérique de stockage mobile iNAND® MC EU551 est le premier produit conçu sur la nouvelle plate-forme UFS 3.1 de Western Digital. Ce dernier a été annoncé le 26 mai lors de l’événement Flash Perspective. Grâce à une NAND plus rapide, un contrôleur plus rapide et un design optimisé , iNAND MC EU551 offre les améliorations suivantes par rapport à la génération précédente :

• 100 % d’amélioration des performances de lecture aléatoire et jusqu’à 40 % des écritures aléatoires. Ainsi, ces améliorations vont aider à prendre en charge des expériences de charge de travail mixtes comme l’exécution simultanée de plusieurs applications

• 90 % d’amélioration des écritures séquentielles pour aider à réaliser le nouveau potentiel de vitesse de téléchargement 5G et Wi-Fi 6. Cela procure notamment une meilleure expérience lors de la diffusion de fichiers multimédia riches tels que la vidéo 8K, ainsi que des performances améliorées pour des applications telles que la photographie en mode rafale

• L’amélioration de 30 % des lectures séquentielles permet aux applications de se lancer plus rapidement avec un temps de démarrage plus court et des vitesses de téléchargement plus rapides.

L’appareil est développé pour répondre aux exigences de la spécification JEDEC UFS 3.1 et utilise la dernière technologie Write Booster basée sur le SmartSLCTM 7ème génération de Western Digital. Il comprend également Host Performance Booster version 2.0, combinant davantage les dernières avancées de la norme.

Ecosystème

iNAND MC EU551 est le dernier né de la famille iNAND. Tous les principaux fabricants de Smartphones font confiance à cette gamme depuis plus d’une décennie. Dans le cadre de l’écosystème mobile, Western Digital continue de travailler avec les principaux concepteurs de systèmes sur SoC pour qualifier sa solution UFS 3.1 pour les designs de Smartphones de référence qui offrent aux fabricants une solution pré-testée à intégrer.

Disponibilité

Le lecteur flash intégré (EFD) Western Digital iNAND MC EU551 UFS 3.1 est actuellement échantillonné avec une disponibilité prévue en juillet 2021. La solution de stockage est disponible dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go.