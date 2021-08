Les décisions de sécurité IT ne doivent plus entraver l’expérience utilisateur

août 2021 par Anthony Herbst, Channel Manager France de Citrix

Qu’il s’agisse de se prémunir de ransomwares ou d’attaques par déni de service, la cybersécurité est la priorité numéro 1 de chaque DSI. L’hybridation du travail et la complexité liée à l’intégration de nouveaux appareils et de nouveaux réseaux, représentent un risque croissant en matière de sécurité. Dans le secteur public comme privé, les cybercriminels cherchent à accéder à des informations sensibles ou à causer des préjudices financiers à des particuliers, des entreprises et des collectivités par simple appât du gain et les conséquences de leurs actes peuvent être catastrophiques.

Il n’est donc pas surprenant que les entreprises du monde entier se mobilisent pour répondre à la croissance exponentielle de ces menaces. Les partenaires revendeurs sont devenus un maillon essentiel pour mettre en œuvre des mesures de sécurité globales destinées à garantir la sécurité numérique à la fois des clients, des salariés, des partenaires et des différentes parties prenantes. Au gré de la décentralisation croissante qui touche le monde de l’entreprise depuis le début de la pandémie de Covid-19, les responsables de la sécurité se tournent vers ces revendeurs pour obtenir des conseils sur la manière d’optimiser leur stratégie et ainsi éviter le pire.

Mais est-il possible que trop de sécurité soit contre-productif ? En reconfigurant les réseaux et les dispositifs autour du seul critère de la sécurité maximale, ce choix intervient-il au détriment d’autres facteurs ?

L’expérience utilisateur est généralement la première sacrifiée sur l’autel de la « sécurité avant tout ». Selon cette approche, peu importe que les systèmes internes soient lourds ou difficiles à utiliser, du moment que le risque cyber est le plus minime possible. Toutefois, dans l’environnement actuel, l’expérience des salariés est aussi cruciale que celle des clients. Les entreprises ne choisiraient jamais de complexifier l’utilisation de leurs solutions par leurs clients, alors pourquoi le feraient-elles pour des utilisateurs aussi précieux que leurs salariés ?

La sécurité ne devrait jamais s’obtenir au détriment de l’expérience de l’utilisateur et de la productivité. S’il est de plus en plus crucial de déployer des solutions à la pointe de la technologie pour s’adapter aux environnements numériques, il est surtout impératif que les revendeurs fournissent des conseils pertinents, qui correspondent aux modes de travail de demain et offrent une expérience positive aux salariés.

Trouver un équilibre entre une sécurité de pointe et une expérience fluide pour les utilisateurs est devenu l’un des principaux défis des responsables informatiques.

C’est pour cette raison que les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions partenaires qui tiennent compte de ces deux aspects, et qui fonctionnent en grande partie en arrière-plan sans empiéter sur les activités quotidiennes des collaborateurs. Plutôt que d’instaurer des contrôles de sécurité généralisés, ces infrastructures s’appuient sur le machine learning pour créer un profil propre à chaque utilisateur, interne ou externe à l’entreprise. Grâce à ce profil personnalisé, basé sur son rôle et ses activités, chaque utilisateur se voit attribuer un accès capable de s’adapter en temps réel aux changements. Ces solutions peuvent même se substituer aux VPN traditionnels. Les partenaires revendeurs jouent un rôle central dans l’intégration de ces solutions qui sont conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des entreprises clientes.

La réussite d’une entreprise, quelle qu’elle soit, est conditionnée par sa capacité à articuler au mieux la sécurité et l’expérience utilisateur qu’elle propose. Il est toutefois impossible d’y parvenir sans un écosystème de partenaires solide, capable de répondre aux besoins des différentes parties prenantes. Les modèles de partenariat fondés sur le partage des ressources, la collaboration et l’apprentissage peuvent faire toute la différence. Qu’il s’agisse de collaborer avec la direction pour garantir l’adhésion des dirigeants ou d’adapter les solutions aux besoins uniques de l’entreprise en matière de sécurité et de productivité, les revendeurs jouent un rôle déterminant dans le bon dosage de ces deux aspects.