Les data centers en Île-de-France : alliés de la transition écologique et de l’attractivité du territoire

février 2023 par Equinix et Choose Paris Region

Les data centers contribuent au rayonnement de la Région Île-de-France et à son attractivité

Les projets d’implantation de data centers participent au dynamisme du territoire : en effet, ces écosystèmes numériques garantissent aux entreprises et aux particuliers des services numériques de qualité permettant d’héberger, de stocker et de traiter des données. En mutualisant les ressources sur un même lieu, ils contribuent ainsi à réduire les consommations énergétiques et l’empreinte carbone du numérique.

Accueillir un nouveau centre de données assure ainsi la souveraineté numérique de la région, qui s’impose en acteur de l’économie numérique européenne et garantit la pérennité des missions de service public. En associant des entreprises mondialement connues au territoire, ces implantations favorisent le renforcement et le développement de l’innovation de la Région Île-de-France.

Cet état des lieux s’inscrit dans la stratégie économique régionale baptisée « Impact 2028 » qui traduit une ambition d’accélération de la transformation écologique et numérique du territoire francilien sur les 5 prochaines années. En effet, l’Île-de-France présente un environnement propice aux opportunités de développement dans le secteur du numérique. Parmi ses atouts, elle dispose notamment d’un excellent réseau de transport d’énergie, permettant d’accueillir des data centers de toute taille, y compris ceux de grande puissance, mais aussi des écosystèmes numériques d’excellence et des formations de qualité dans ces domaines. La consommation électrique étant le premier poste de dépense d’un data center, les opérateurs s’efforcent de la réduire et visent la neutralité carbone. Ainsi, plus d’une cinquantaine de data centers implantés en Région Île-de-France privilégient des technologies de gain de ressources en utilisant de l’air froid, des eaux usées par exemple ou encore de l’énergie renouvelable.

Pour s’assurer que les entreprises qui s’implantent sur le territoire soient en cohérence avec cette politique de développement durable, Choose Paris Region accompagne les opérateurs et travaille avec tous les acteurs concernés pour cadrer l’accueil des projets et assurer une implantation de data centers responsables sur le territoire francilien.

Véritable partenaire des porteurs de projets internationaux mais aussi des territoires, l’agence facilite et accélère les démarches des investisseurs, mais aussi les aide à mieux appréhender les contraintes des collectivités locales et à contribuer à la stratégie de transition écologique de la Région.

L’implantation du dernier data center PA10 de Equinix illustre concrètement cette démarche. Les équipes de l’opérateur ont travaillé en collaboration avec Choose Paris Region afin de trouver le meilleur site pour cette implantation. Pour faire écho à la stratégie de transition écologique de la Région, le centre de données d’Equinix récupère la chaleur fatale produite et la redistribue pour chauffer le Centre Aquatique de Saint-Denis destiné aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

“Les projets d’implantations de datacenters en Île-de-France contribuent à notre souveraineté en matière de données numériques. Localisées sur le sol français, ces dernières permettent le développement d’écosystèmes numériques performants et constituent un atout pour le développement de l’innovation au sein de la Région Île-de-France. Ce projet d’Equinix est par ailleurs particulièrement respectueux de l’environnement grâce à la valorisation de la chaleur fatale pour chauffer un centre olympique. Cela symbolise les ambitions de la Région sur le sujet des data centers et nos attentes fortes sur les aspects environnementaux, notamment en période de crise énergétique,” déclare Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Île-de-France et Présidente de Choose Paris Region.

Equinix : pour un numérique plus responsable

Equinix a massivement investi ces dernières années pour réduire l’impact environnemental de ses data centers en optimisant la consommation d’énergie à travers des mécanismes de développement durable mais également en consommant des énergies renouvelables. Ainsi, le fournisseur présente une consommation énergétique mondiale couverte à 95 % par une énergie sans impact carbone.

Le nouveau campus d’Equinix à Saint-Denis devient ainsi le dixième data center ouvert par le fournisseur en Île-de-France en l’espace de 20 ans. Il offrira aux entreprises et partenaires la possibilité de se connecter directement et en toute sécurité à un écosystème numérique riche et mondial. Ce data center illustre de multiples avancées technologiques en matière de développement durable dans le secteur :

• La chaleur fatale émise par le site sera redistribuée vers le réseau de chaleur de la ville de Saint Denis et pourra, dès 2024, chauffer le Centre Aquatique Olympique ainsi que les bâtiments de proximité immédiate de la ZAC Plaine Saulnier. L’ensemble de la chaleur fatale récupérée permettra de valoriser 6.6MW (soit l’équivalent du chauffage de 1.600 logements de 60m² ) et de produire 10 800 MWh supplémentaires de chaleur.

• Cette chaleur servira également à chauffer la serre de 430 m² présente sur le toit du data center. Son jardin potager permettra de retenir l’eau de pluie et de réduire la quantité d’eau dirigée vers les égouts, en plus de réduire les émissions de chaleur résiduelle.

« Equinix se réjouit du soutien apporté par Choose Paris Region à l’industrie du data center. Cette étroite collaboration nous a permis d’installer notre dernier site, PA10, qui est un modèle de data center du futur à travers ses mécanismes de développement durable. », rappelle Régis Castagné, Directeur Général d’Equinix France. « Avec ses réseaux électriques et de télécommunications de premier plan, la région parisienne est idéale pour les entreprises qui souhaitent se développer en Europe et se connecter au reste du monde. Par ailleurs, l’usage du numérique ne cesse de croître. C’est pourquoi nous continuons à investir dans la région pour soutenir l’économie numérique et faire de l’Île-de-France un hub digital mondial. »

À propos de Choose Paris Region

Agence d’attractivité de la Région Île-de-France, Choose Paris Region développe l’influence de la région dans le monde, attire et accompagne les entreprises et les talents internationaux qui contribuent à la transformation de la région en laissant une empreinte positive sur le territoire. En participant au développement des filières stratégiques pour la région, Choose Paris Region s’appuie sur l’innovation pour répondre aux grands défis de demain que sont la décarbonation de l’économie et de l’industrie, la résilience et la souveraineté.

L’agence fédère les acteurs territoriaux et noue des partenariats public – privé avec l’objectif de mettre son expertise au service des entreprises et des talents qu’elle accompagne, en tant que guichet unique. En conciliant développement économique et impact social et environnemental positif, Choose Paris Region contribue à bâtir le futur d’une région dynamique, innovante et durable.

Grâce à son patrimoine culturel et à la concentration de professionnels et d’entreprises spécialisées, l’Ile-de-France est l’une des régions leaders en Europe dans la filière Image. A travers Film Paris Region, l’agence contribue également à l’excellence francilienne de la filière cinéma et audiovisuel et accompagne les productions françaises et internationales dans leurs projets pour faire rayonner l’Ile-de-France.