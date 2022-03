Les cyberattaques plus menaçantes que jamais depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les organisations françaises sont-elles si bien préparées ?

mars 2022 par Alexandre Souillé, Président d’Olfeo

Les cyberattaques sont devenues une arme incontournable dans tout conflit moderne. Cela se vérifie avec la crise russo-ukrainienne actuelle. Aujourd’hui, avec les sanctions européennes et françaises prises contre la Russie, le risque d’un incident cyber majeur est très élevé. Il est donc indispensable que chaque organisation s’assure d’être bien protégée., Lles organisations françaises sont-elles bien préparées pour ce combat ?. Parmi toutes les solutions disponibles, le proxy web a démontré sa nécessité.

Le 24 février dernier, premier jour de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, une cyberattaque a touché le satellite américain KA-SAT. Les conséquences de cette attaque touchent une grande partie de l’Europe : 5 800 éoliennes allemandes ne sont plus pilotables à distance, les accès internet des opérateurs NordNet et BigBlu sont interrompus en Ukraine, mais aussi en France et dans d’autres pays européens…

D’autres attaques cyber de cette ampleur voire encore plus dévastatrices sont à craindre.

Le seuil d’alerte a donc été élevé à son plus haut niveau dans tous les services cyber français ! Le gouvernement français et l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) exhortent toutes les organisations, qu’elles soient publiques ou privées, à renforcer leur protection et à rester vigilantes face à ces menaces, car de nouveaux malwares ont été détectés.

Le succès rencontré dernièrement pendant la crise Covid par ce type d’attaques, nous interroge sur le véritable niveau de protection des entreprises privées et des organismes publics. Il est manifeste que de nombreuses organisations de taille inférieure à 1 .000 utilisateurs confient une grande part de leur sécurité à leur seul fFirewall. Le nombre d’attaques réussi a montré que cette seule protection était insuffisante.

Selon l’ANSSI, il est particulièrement risqué de confier l’intégralité de la protection de l’entreprise à un unique éditeur qui ne va déployer qu’une seule technologie. Le firewall est la solution de facilité. Mais la bonne pratique est la protection en multicouches, afin de présenter des barrières différentes aux hackers. C’est l’une des recommandations de l’agence dans son Guide d’hygiène informatique.

La défense qui s’est avérée jusqu’ici la plus efficace face aux malwares est la sécurisation des accès web. La plupart des attaques se propagent par des campagnes de fishingphishing. Les logiciels malveillants sont alors téléchargés sur le web avec l’aide involontaire des utilisateurs et. Ils transitent donc par les flux web. La défense qui s’est avérée jusqu’ici la plus efficace face aux malwares est la sécurisation des accès web par le blocage de cses malwares. Olfeo a développé une solution innovante pour lutter contre ces attaques : l’environnement de confiance. Grâce au proxy web, les entreprises créent un espace internet sécurisé dans lequel leurs collaborateurs peuvent naviguer en toute sécurité. L’analyse des flux effectuée par le proxy web Olfeo permet de bloquer les accès aux sites dangereux et/ou inconnus.

Le proxy web est un élément clé de protection des entreprises : 100% des clients clients ayant mis en place l’environnement de confiance recommandé par Olfeo, ont repoussé les attaques avec succès.

Il vient s’ajouter à d’autres technologies, telles que les firewalls et constitue une barrière de protection supplémentaire et indispensable dans cette période critique. Selon l’ANSSI, il est particulièrement risqué de confier l’intégralité de la protection de l’entreprise à un unique éditeur qui ne va déployer qu’une seule technologie. Le firewall est la solution de facilité. Mais la bonne pratique est la protection en multicouches, afin de présenter des barrières différentes aux hackers. C’est l’une des recommandations de l’agence dans son Guide d’hygiène informatique.

Alexandre Souillé, Président d’Olfeo : « Dans cette période incertaine, où les risques de cyberattaques sont très élevés, il est important d’apporter la meilleure protection possible à nos clients. Toute l’équipe se concentre pour développer faire progresser notre offre et renforcer son efficacité. »