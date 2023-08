Les contraintes de sécurité et de conformité peuvent devenir des opportunités

août 2023 par Nicholas Child, Regional Vice President France chez M-Files

Les entreprises doivent prendre le temps d’investir dans des solutions, des bonnes pratiques, des processus qui permettent de garantir leur conformité permanente avec des lois et réglementations qui évoluent. Si elles ne le font pas, elles peuvent s’exposer à des risques, financiers ou réputationnels, voire même de se retrouver derrière les concurrents. Plus qu’apprendre à relever les défis liés à la gouvernance, le risque, la conformité (GRC), les entreprises ont tout intérêt à transformer ces contraintes en opportunités.

La conformité est cruciale aujourd’hui, et il peut être complexe de transformer l’ensemble des opérations pour se conformer aux réglementations et aux lois alors que celles-ci évoluent sans cesse. Dans les tâches quotidiennes, de tous petits changements peuvent permettre d’être davantage conformes.

Parmi les plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de conformité, on peut citer l’inefficacité des outils dédiés ainsi qu’un faible contrôle des documents, aspect souvent négligé. C’est pourquoi l’une des premières mesures, et l’une des plus simples à mettre en place, est de s’assurer que les outils fondamentaux sont conformes intrinsèquement.

Il est essentiel d’améliorer la gestion des fondamentaux comme le contrôle des documents, pour offrir la base d’un environnement de travail parfaitement conforme. Une mauvaise gestion des documents expose l’organisation à des risques, à des failles de sécurité, qui pourraient la confronter à des défis beaucoup plus importants.

Les solutions modernes de gestion documentaire sont dotées de fonctionnalités intégrées, telles que la gestion des habilitations, pour aider les organisations à renforcer la sécurité et la conformité. Leurs fonctionnalités d’automatisation permettent de rationaliser la gestion de la gouvernance et des politiques de sécurité, et d’automatiser la sauvegarde des données. Ces fonctionnalités sont essentielles pour améliorer les processus d’audit.

Les solutions de gestion documentaire aident également les entreprises à réduire le risque de perte de données en restreignant les droits d’accès uniquement aux personnes qui y sont autorisées, en se basant sur la fonction qu’ils occupent.

L’un des principaux avantages des solutions modernes de gestion documentaire est leur capacité à démontrer la conformité auprès des auditeurs et des régulateurs tout comme auprès des partenaires et des clients. Les solutions numériques de gestion documentaire intègrent un système de suivi qui permet de créer des traces écrites numériques de chaque version du document. Les managers peuvent ainsi vérifier rapidement l’historique des documents par rapport aux politiques et aux réglementations afin d’en garantir la conformité.

Mettre en place des solutions aidant à plus de conformité pour mieux gérer les opérations quotidiennes, telles que l’amélioration de la gestion et du contrôle des documents, peut aider les chefs d’entreprise à instaurer une solide culture de la conformité au sein de toute l’organisation. De plus, les changements technologiques apportés pour plus de conformité offrent également aux chefs d’entreprise l’occasion de repenser les processus et procédures existants et de les remplacer par des solutions plus conformes.

Tous ces changements peuvent être décourageants. Cependant, les solutions plus récentes offrent un niveau de sécurité et de conformité plus élevé qui peut apporter une certaine tranquillité d’esprit aux chefs d’entreprise, car ils ont conscience que leur gestion documentaire bénéficie d’une protection optimale. Cependant, la technologie ne doit pas être la seule à être conforme, la manière dont elle est gérée doit également répondre aux exigences de conformité.