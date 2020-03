Les conseils Dashlane pour télétravailler en toute sécurité

mars 2020 par L’équipe Dashlane

Les temps sont durs et nous voulons apporter notre contribution. Nous rendons les trois premiers mois d’abonnement à Dashlane Premium gratuits pour les nouveaux utilisateurs qui ont besoin du gestionnaire de mots de passe et du partage de mots de passe de Dashlane. Cela s’applique également à Dashlane Business pour les comptes entreprise.

Nous pouvons dire que la période que nous traversons est assez étrange. Notre quotidien change radicalement car chaque jour apporte une vague de nouvelles informations. Nous restons soudain tous à l’intérieur autant que possible et, si nous sommes chanceux, nous travaillons à distance. Dans les semaines à venir, nous allons plus que jamais dépendre de la technologie pour faire avancer nos projets professionnels, pour rester en contact avec nos amis et notre famille, pour nous détendre pendant notre temps libre, mais aussi pour rester actifs.

Le temps que nous passons collectivement en ligne augmente et nous allons nous connecter à beaucoup plus de sites web et d’applications, ce qui signifie plus de mots de passe et de comptes à mémoriser (en plus des 200 mots de passe que nous utilisons en moyenne). Alors qu’internet devient véritablement notre espace public, voici quelques éléments à garder à l’esprit qui rendront votre quotidien un peu moins stressant et beaucoup plus sûr.

Internet doit être plus facile d’accès que jamais

Nos vies personnelles et professionnelles se confondent de manière totalement inédite, et soyons honnêtes, ce n’est pas le moment le plus facile pour rester concentré. La dernière chose dont vous voulez vous soucier en ce moment est de savoir si vous pourrez ou non vous connecter à l’application d’apprentissage à domicile de votre enfant afin de pouvoir ensuite participer à votre appel Zoom de 9h que vous comptez passer depuis la "deuxième chambre" (alias ce super grand placard) parce que votre conjoint est déjà en conférence téléphonique dans le salon. Ce sera une période difficile pour tout le monde, donc plus nous programmerons certaines de nos tâches en pilote automatique, moins nous rencontrerons d’obstacles chaque jour, et plus nous aurons de patience avec nos proches durant cette période de promiscuité.

Comment Dashlane peut vous aider : notre application regroupe tous vos mots de passe, paiements et informations personnelles en un seul et même endroit. Nous vous connectons instantanément aux sites web et aux applications que vous utilisez quotidiennement et vous permettons de remplir des formulaires en toute simplicité.

Travailler à domicile comporte certains risques

Loin des réseaux sécurisés des bureaux, les gens vont devoir faire preuve d’une grande prudence pour protéger leurs informations personnelles, ainsi que les données de leur entreprise. De nouveaux défis vont apparaître lorsque nous travaillerons à la fois sur des appareils personnels et professionnels, et que nous accéderons aux informations de l’entreprise via des connexions Wi-Fi potentiellement non sécurisées. Sans compter les nombreuses distractions que l’on peut rencontrer chez soi. Il est difficile de prédire le genre de dégâts qu’un enfant de 3 ans curieux ou un chihuahua agité pourrait causer sur un innocent ordinateur portable laissé ouvert.

Il faut également garder à l’esprit que les escrocs sur Internet tenteront de tirer parti de cette anxiété accrue, comme le font déjà les agences de renseignement qui tentent de pirater les gouvernements étrangers. Soyez à l’affût des tentatives de phishing, qui prétendent offrir des informations ou des services en rapport avec le Covid-19. Voici des éléments pour apprendre à repérer une arnaque de ce type.

Comment Dashlane peut vous aider : Dashlane est équipé d’un VPN permettant de naviguer sur Internet en privé, même en dehors du bureau, et d’un système de surveillance du dark web. Si vos informations sont compromises d’une manière ou d’une autre, nous vous le ferons savoir immédiatement.

Rester en contact avec ses amis et sa famille

C’est assez ironique de constater que les réseaux sociaux qui semblent souvent nous éloigner les uns des autres servent désormais de bouée de sauvetage, pendant cette période de distanciation sociale. En plus de rester connectés sur les réseaux sociaux, nous devrons trouver tous les moyens possibles pour nous soutenir mutuellement. Nos télévisions jouant un rôle plus central dans notre temps libre au quotidien, vous pouvez toujours partager vos émissions préférées avec les personnes qui vous sont chères.

Comment Dashlane peut vous aider : le partage sécurisé des mots de passe vous permet de partager facilement et en toute sécurité vos comptes Netflix et autres comptes de streaming avec vos amis et votre famille.

Supporter nos communautés

Si vous lisez ceci, j’espère que, tout comme nous chez Dashlane, vous pouvez travailler à distance. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Ainsi, pensez à faire un don à votre banque alimentaire locale, à acheter un bon d’achat chez le restaurateur/café/barbier que vous aimez, à donner un pourboire plus important que d’habitude, et à donner aux ONG qui, selon vous, peuvent avoir un impact durant cette période sans précédent.

Nous savons combien il est difficile de gérer le stress des périodes d’incertitude et des nouvelles méthodes de travail. En gardant vos mots de passe uniques et sûrs, vous contribuerez à votre sécurité et à celle de vos données.