Les configurations Jamf Connect sont disponibles dans Jamf Pro,

janvier 2020 par Marc Jacob

Les configurations Jamf Connect sont disponibles dans Jamf Pro, combinant les flux de travail informatiques de Jamf Pro et les capacités rationalisées d’authentification Mac et de gestion des identités de Jamf Connect en une seule expérience intégrée.

L’intégration entre Jamf Pro et Jamf Connect permet aux administrateurs informatiques de bénéficier d’une meilleure expérience pour l’utilisateur final :

• Un workflow d’inscription automatisé amélioré et une synchronisation par mot de passe Jamf Connect qui offre aux utilisateurs finaux une meilleure expérience d’intégration et d’inscription du début à la fin. Grâce à un transfert transparent du nom complet et du nom d’utilisateur de l’utilisateur de Jamf Pro à Jamf Connect, l’administrateur sait qu’un utilisateur dispose d’un nom d’utilisateur IdP dans le nuage qu’il utilisera pour son compte Mac local, ce qui crée une cohérence qui facilite la gestion pour l’administrateur. Grâce à la possibilité d’utiliser un seul ensemble d’identifiants, les utilisateurs finaux sont également moins susceptibles d’avoir besoin d’une assistance informatique.

• Nouvelle fonctionnalité dans Jamf Pro pour mettre à jour dynamiquement les options de configuration de Jamf Connect. Jamf Connect sort toutes les deux semaines, et les administrateurs pourront profiter des dernières fonctionnalités dès qu’elles seront disponibles.

• Cryptage FileVault immédiat, de sorte que les utilisateurs n’ont plus besoin de se déconnecter et de se reconnecter avant que FileVault ne crypte leur ordinateur.