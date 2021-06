Les clients de Bank of America peuvent désormais s’identifier et protéger leurs transferts financiers avec la YubiKey

juin 2021 par Marc Jacob

Bank of America apporte depuis longtemps son soutien à l’authentification dans le cadre des services bancaires en ligne. L’institution a été l’une des premières grandes banques à rejoindre l’Alliance FIDO et à être nommée à son conseil d’administration en 2014. En 2016, elle a été le fer de lance, aux côtés de Yubico et de plusieurs autres acteurs, du lancement de la campagne de sensibilisation « Lock Down Your Login », destinée à permettre à chaque Américain de mieux sécuriser ses comptes en ligne grâce à l’utilisation d’une authentification forte.

Les clients de Bank of America peuvent désormais s’identifier et protéger leurs transferts financiers avec la YubiKey. Si de nombreuses étapes ont été franchies ces dix dernières années, cette annonce marque une véritable « avancée en matière de sécurité » pour la connexion aux comptes bancaires en ligne et la protection des virements bancaires pour de nombreux clients de Bank of America. Cette dernière a annoncé qu’elle remplacerait SafePass par la nouvelle fonction Secured Transfer, qui permet un enregistrement par clé de sécurité USB et une authentification des transferts au moyen de YubiKeys. Elle offrira également la possibilité à bon nombre de ses clients de se connecter à leur compte bancaire en ligne avec une clé de sécurité USB.

Le système de protection contre le vol de Bank of America, SafePass, a été lancé à l’origine pour offrir aux particuliers, aux petites entreprises et aux courtiers un niveau de sécurité supplémentaire contre les transactions non autorisées. Jusqu’à présent, SafePass ne permettait qu’une authentification mobile à code unique ou via des SafePass Cards. La fonction Secured Transfer avancée de Bank of America exploite ce principe en proposant une option d’authentification matérielle plus sûre, basée sur la norme FIDO.

De nombreux utilisateurs des services bancaires en ligne de Bank of America qui possèdent une YubiKey peuvent désormais utiliser leur clé de sécurité pour se connecter à leur compte et bénéficier d’une authentification à deux facteurs (2FA). Ils ont également la possibilité de configurer la fonction Secured Transfer pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité physique à leur compte en ligne.

Il s’agit d’une avancée majeure pour les établissements bancaires et financiers. Bank of America est en effet aujourd’hui en mesure d’offrir à ses clients la possibilité d’utiliser une authentification forte et moderne au moyen d’une clé de sécurité USB, et ce, afin de protéger ses utilisateurs.