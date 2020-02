Les clés cryptées IronKey D300 Kingston obtiennent la certification de niveau restreint de l’OTAN

février 2020 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP annonce que sa série de clés USB cryptées IronKey™ D300 a obtenu la certification de niveau restreint de l’OTAN. Après un processus de validation détaillé, les clés Kingston IronKey D300, IronKey D300S et IronKey D300SM ont été répertoriées dans le catalogue de produits de sécurité de l’OTAN pour les produits qui répondent aux besoins opérationnels des pays et des organismes civils et militaires de l’OTAN.

Le NIAPC (Nato Information Assurance Product Catalogue) est établi en vertu d’une directive INFOSEC et garantit que seuls les produits cryptographiques qui sont développés dans un pays membre de l’OTAN sont évalués et approuvés pour être utilisés conformément aux politiques de sécurité en vigueur. La série IronKey D300 est désormais incluse dans cette liste, la qualifiant de clé USB cryptée répondant aux niveaux de protection des données établis par l’OTAN pour protéger les informations contre la perte ou les cyber-attaques. Les données sensibles en transit doivent être protégées car toute perte ou violation peut causer un préjudice aux forces de l’OTAN, à ses membres ou à sa mission.

La série de clés USB IronKey est certifiée FIPS 140-2 niveau 3, et répond ainsi aux exigences gouvernementales en matière de sécurité physique anti-fraude, de gestion des clés cryptographiques et de capacités d’authentification renforcées. FIPS 140-2 est une série d’exigences et de normes pour les modules cryptographiques afin de maintenir l’intégrité des données protégées par le module. La certification de niveau 3 exige une sécurité physique inviolable pour protéger les utilisateurs malveillants contre l’accès au module cryptographique. La série IronKey USB est fabriquée avec un boîtier robuste en zinc et les données embarquées sont protégées par un cryptage matériel AES-XTS 256 bits de qualité militaire, le module cryptographique interne étant époxydé pour le plus haut niveau de protection contre les manipulations.

Le clé USB utilise un micrologiciel signé numériquement, le protégeant contre les logiciels malveillants “BadUSB” et applique une protection complexe par mot de passe afin d’empêcher tout accès non autorisé. La version sérialisée de l’IronKey D300S comprend un numéro de série et un code à barres uniques qui peuvent être scannés et utilisés par les administrateurs de la sécurité pour faciliter le suivi et les processus de déploiement à l’échelle de l’organisation. En outre, l’IronKey D300S offre un clavier virtuel où le mot de passe est saisi par des clics de souris pour déjouer les keyloggers et les screenloggers.

Disponible dans des capacités allant de 4 Go à 128 Go, la série IronKey D300 est un disque abordable et facile à utiliser qui constitue un outil puissant pour les pays membres de l’OTAN.