Les chercheurs de Kaspersky lancent leurs conférences en ligne pour partager avec le plus grand nombre leurs travaux en matière de cybersécurité

juin 2020 par Marc Jacob

Kaspersky donne le coup d’envoi d’une série de conférences en ligne destinées à présenter en format dynamique l’état de l’art et les dernières découvertes en matière de cybersécurité, avec un premier rendez-vous le 17 juin 2020. Ces « Talks » en ligne seront animés par le GReAT (Global Research and Analysis Team), l’équipe de chercheurs de Kaspersky qui travaille à la découverte des APT, des campagnes de cyber-espionnage, des malwares… et qui analyse les comportements en matière de cybercriminalité dans le monde entier.

L’objectif de ces webinars ouverts à tous et gratuits : rendre visible au plus grand nombre les derniers travaux et connaissances du paysage des cybermenaces.

A propos des « GreAT Ideas »

Les chercheurs Kaspersky lancent leurs "GReAT Ideas", une série de conférences pour partager les derniers résultats de leurs recherches en cyberattaques. Inspirés par les réunions d’équipe régulièrement organisées en interne, ces événements décrypteront pour les participants les évolutions et le paysage actuel des menaces.

Chaque conférence sera divisée en quatre sessions de 15 à 20 minutes pour présenter les campagnes APT découvertes les plus récemment, les outils utilisés par les chercheurs, ou encore des exemples réels d’utilisation du renseignement sur les cybermenaces (ce qu’on appelle la Threat Intelligence).

« Auparavant, nous pouvions facilement nous rencontrer et échanger des connaissances lors de divers événements physiques, mais cela est devenu beaucoup plus difficile aujourd’hui. Avec les conférences en ligne "GReAT Ideas", nous voulons combler ce vide et permettre à l’ensemble de la communauté cybersécurité, chercheurs, experts et grand public, de continuer à échanger et à partager les idées et résultats qui contribuent à développer les connaissances en matière de cybersécurité », explique Costin Raiu, le directeur du GReAT de Kaspersky.

Une première session lancée le 17 juin !

La première de ces conférences en ligne se tiendra mercredi 17 juin à 16h et sera notamment animée par Costin Raiu, directeur de l’équipe GreAT. Au programme de cette session (en anglais) :

Etudes de cas d’attribution : Comment les attaques sont-elles attribuées à des groupes, avec les exemples plus particuliers des groupes Kwampirs et Lazarus (par Kurt Baumgartner, Principal Security Researcher).

Démonstration du nouvel outil de Threat Intelligence de Kaspersky : Intitulé Kaspersky Threat Attribution Engine, ce nouvel outil lancé le 15 juin est conçu pour aider les intervenants et analystes SOC à attribuer les échantillons de malwares détectés à des groupes APT déjà identifiés (par Costin Raiu, Directeur du GReAT).

Etude de cas Microcin : Un retour d’analyse du cas Microcin et comment le groupe utilise notamment la stéganographie (par Denis Legezo, Senior Security Researcher).

Honeypots : Ce qui nous attend en matière de prochaines générations d’honeypots IoT !

Webinar GReAT Ideas - Powered by SAS : malware attribution and next-gen IoT honeypots