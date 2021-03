Les certifications ISO 27001 et HDS maintenues pour le datacenter Fil d’Ariane de l’opérateur CELESTE

mars 2021 par Marc Jacob

En effet, à l’issue du premier audit annuel de surveillance réalisé par l’AFNOR, le site implanté à Albi, en région Occitanie, a obtenu un avis favorable pour le maintien de la double certification ISO 27001 pour la sécurité de l’information et d’hébergeur de données de santé – HDS - décrochée en 2020.

Des certifications qui garantissent le plus haut niveau de sécurité des données hébergées

Cette marque de confiance renouvelée témoigne des efforts portés par CELESTE pour maintenir et améliorer en continue l’efficacité et la sécurité de son système de management de la sécurité de l’information ; et vient ainsi apporter à ses clients entreprises, services publics et professionnels de santé toutes les garanties pour fournir des solutions d’hébergement d’infrastructures matérielles maîtrisées et surveillées qui répondent aux exigences contractuelles et légales, en particulier pour le traitement des données à caractère personnel et/ou sensible.

La certification ISO 27001, référentiel international qui vise à garantir la sécurité des données, couvre tous les aspects des activités d’Hébergement du datacenter Fil d’Ariane : les infrastructures physiques, l’organisation des sites et la gestion des accès, les compétences des personnels, les modes de communication et d’exploitation ainsi que les systèmes de sauvegarde ou de reprise d’activité, en cas d’incidents.

La certification HDS fait du Fil d’Ariane un des sites français d’excellence habilités à accueillir les données de santé. Particulièrement sensibles et à caractère personnel, leur accès est encadré par la loi (Code de la santé Publique) pour protéger les droits des personnes et garantir que l’hébergement de ces données respecte des conditions de haute sécurité adaptées à leur criticité.

Dans cette perspective, et pour toujours servir ses clients avec les meilleures pratiques, CELESTE prépare également les certifications ISO 27001-HDS pour son datacenter Marilyn, situé en Ile-de-France.

Une nouvelle étape dans l’ambition stratégique de CELESTE d’accompagner les entreprises vers un monde numérique, plus sûr et durable.