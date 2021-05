Les bonnes pratiques dans la cybersécurité - Analyse de BeyondTrust

mai 2021 par Alexis Serrano, Directeur Channel & Alliances Directeur de BeyondTrust

Cette dernière année a été difficile à bien des égards. La cybersécurité n’aura jamais autant fait parler d’elle ! Si les cyberattaques ne sont pas un phénomène nouveau, elles littéralement explosé ces derniers mois ! Les cyberattaques visant des infrastructures critiques OT ont augmenté de 2000 %. Concernant les hôpitaux, Cédric O annonçait en février « 27 attaques majeures en 2020 et une par semaine en 2021 » ; il y a peu encore nous parlions de la fuite de données de santé de près de 500 000 patients de laboratoires de biologie médicale…

« La multiplication des cyberattaques peut s’expliquer par divers facteurs. Le télétravail, qui a augmenté considérablement la partie exposée du réseau des entreprises, en fait partie. Les cybercriminels ont aussi largement profité du stress créé par la pandémie, ciblant les organismes les plus sous pression tels que les systèmes de santé et les chaînes d’approvisionnement débordés pour en tirer un profit financier. Les organisations soumises à un stress extrême ne pouvant absolument pas se permettre de temps d’arrêt, ces dernières sont plus susceptibles de répondre aux cyber-rançons » explique Alexis Serrano, Directeur Channel & Alliances Directeur de BeyondTrust.