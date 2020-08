Les bases de données managées de Scaleway Elements prennent désormais en charge MySQL 8

août 2020 par Marc Jacob

Scaleway Elements maintient son rythme de sorties produits cet été en continuant d’enrichir son offre de cloud public composée de plus de trente briques IaaS/PaaS. En effet, la marque étoffe aujourd’hui sa gamme complète de bases de données managées avec MySQL 8. Lancée en Septembre 2019 avec PostgreSQL comme premier moteur, l’offre Managed Database a rapidement été adoptée par la communauté Scaleway Elements pour ses performances et sa richesse de paramétrages. Très attendue par les clients Scaleway, MySQL est l’une des bases de données relationnelles open source les plus appréciées au monde. Souvent associée aux sites et applications web, MySQL est réputée pour sa simplicité d’utilisation ainsi que sa rapidité de mise en place.

Tout comme avec PostgreSQL, les instances Databases basées sur MySQL sont entièrement managées, ce qui permet aux utilisateurs de faire des économies et gagner un temps précieux en se déchargeant de l’administration de leurs sauvegardes, des mises à jour, de la configuration et des réglages de leurs instances Database. Le catalogue Managed Database est dimensionné pour répondre à un large panel de besoins allant du test/développement, aux besoins de production exigeante et redondée notamment grâce au mode optionnel « Haute Disponibilité » (un nœud + un nœud de secours). Par ailleurs, les instances Managed Database offrent jusqu’a ? 256 Go de RAM et 585 Go de stockage SSD NVMe et bénéficient d’une fonction de scaling à chaud.

Le design a été conçu pour simplifier l’import de bases de données externes existantes vers une instance Managed Database Scaleway Elements. Enfin, grâce à l’adresse IP publique comprise, il est possible de connecter facilement d’autres solutions Scaleway Elements, Scaleway Dedibox, ou tout autre infrastructure externe.

Comme pour PostgreSQL, l’offre Database for MySQL est proposée a ? une tarification simple et prédictible, a ? partir de 8 €/mois et a ? 0,02€/GB/mois pour les sauvegardes automatiques.