Les avantages de combiner GoAnywhereMFT et l’Antivirus DLP Clearswift

février 2021 par ESBD

Le partage d’informations comporte des risques importants, notamment dans l’exposition du mauvais contenu qu’il soit envoyé par erreur ou caché dans les métadonnées, ou encore lors de l’ouverture de votre système aux logiciels malveillants et menaces cachées dans les transferts de fichiers.

DLP & MFT

Clearswift propose une suite de solutions de sécurité de prévention contre la perte de données (DLP).

Avec une intégration à la solution GoAnywhereMFT, la passerelle Clearswift ICAP inspecte le contenu à l’intérieur des transferts de fichiers pour s’assurer que les données sensibles ne sont pas transmises. Une couche de protection supplémentaire pour garantir le respect des réglementations.

POINTS CLES

• Analyse heuristique du contenu par l’antivirus.

• Remédiation aux menaces.

• Conformité réglementaire et gouvernance de l’information.

• Automatisation et chiffrement des transferts.

• Anti-sténographie.

• Reconnaissance optique de caractères.

• Minimisation des faux positifs.

• Audit des transferts.

Vérifiez vos métadonnées

Contrôlez les données que vous partagez en vérifiant les métadonnées. Évitez d’envoyer des données telles que : les balises géographiques, les propriétés de documents, l’historique des révisions, les bulles de commentaires, les adresses e-mail et même des informations telles que l’emplacement du dossier ou la dernière imprimante utilisée.

Clearswift et son antivirus détectent et suppriment les métadonnées tout en conservant la copie originale, si nécessaire.

Détecter et détruire les logiciels malveillants

Assurez-vous que tous logiciels malveillants contenus dans les fichiers spécifiques (multimédia, images, XML, etc.) soient détectés avant qu’ils ne vous parviennent.

Clearswift agit comme un antivirus en recherchant les logiciels malveillants dans tous vos types de fichiers. Sa méthode d’analyse heuristique puissante permet de découvrir dans son intégralité les codes malveillants.

Audit et contrôle des données lors des transferts de fichiers

Enregistrez l’ensemble de l’activité des transferts de fichiers pour vous permettre de rester en conformité avec les réglementations en vigueur ou avec les politiques de l’entreprise. Détectez le moment où les fichiers sont téléchargés et maintenez à jour votre journal d’audit des données partagées. En combinant Clearswift à votre solution de MFT, vous obtenez des rapports complets et des alertes lorsqu’un problème est découvert.

FONCTIONNEMENT

1. Le MFT transfère en toute sécurité les pièces jointes.

2. La passerelle ICAP intercepte le contenu lorsque des exigences de protection contre les menaces existent.

3. ICAP exécute un ensemble de règles définies : si le contenu peut être nettoyé, la transmission est autorisée et continue ; si le contenu ne peut pas être nettoyé, la transmission est bloquée.

En savoir plus ? Prenez rendez-vous dès maintenant afin de réserver votre démonstration pour 2021 ou Télécharger les brochures .