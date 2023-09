Les arnaqueurs tirent profit de la sortie de smartphone la plus attendue de l’année

septembre 2023 par Kaspersky

En prévision de la sortie imminente de l’iPhone 15 d’Apple, les experts de Kaspersky ont découvert plusieurs escroqueries qui exploitent l’enthousiasme suscité par la sortie du téléphone. Parmi ces arnaques, on retrouve différents stratagèmes frauduleux, comportant chacun des risques différents pour les consommateurs peu méfiants, qui s’exposent à des pertes d’argent et au vol de leurs données.

Dans l’un des stratagèmes les plus répandus, les cybercriminels offrent aux utilisateurs la possibilité d’acheter l’iPhone 15 avant son lancement officiel. Cette stratégie tire parti de l’impatience des utilisateurs à être parmi les premiers à posséder le dernier téléphone Apple. L’arnaque se déroule généralement dans cet ordre : les escrocs proposent des iPhone en avant-première et promettent aux acheteurs potentiels la possibilité d’acquérir le produit, contre un prix élevé. Pour sécuriser leur achat "exclusif", les victimes sont invitées à effectuer un paiement initial ou à renseigner leurs informations financières. En outre, les utilisateurs sont invités à fournir des informations d’identification personnelles comme leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Une fois le paiement effectué, les arnaqueurs se volatilisent, laissant les victimes sur le carreau sans l’iPhone promis et dépossédés de leurs économies. Outre les risques financiers évidents, l’escroquerie soulève également d’importantes préoccupations en matière de protection de la vie privée, car les données volées peuvent potentiellement être vendues sur le marché noir.

Une autre arnaque consiste à proposer un concours qui donne aux participants la possibilité de gagner l’iPhone 15, à condition de payer un montant initial symbolique. Le déroulement typique de ce stratagème malveillant est le suivant : les utilisateurs sont happés par la possibilité de gagner un iPhone 15 gratuitement, iPhone dont ils ont déjà à l’esprit la sortie imminente. Pour participer au concours, les victimes sont invitées à payer une somme modique, souvent déguisée en frais de "traitement", ou d’"enregistrement" de la participation. Après avoir versé cette somme, les participants ne reçoivent rien en retour, et s’exposent une fois de plus à des pertes financières.

« À l’ère numérique, les cybercriminels s’adaptent constamment et misent sur notre enthousiasme pour les produits dernier cri. Il est essentiel que les consommateurs restent vigilants, vérifient les offres auxquelles ils souscrivent, et protègent leurs informations personnelles. N’oubliez pas que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement que ça l’est », commente Tatyana Kulikova, experte en sécurité chez Kaspersky.

Pour ne pas être la prochaine victime de ces escroqueries, les experts de Kaspersky font les recommandations suivantes :

• Vérifiez la source : Assurez-vous que vous traitez avec des vendeurs légitimes, en particulier pour les achats en avant-première.

• Méfiez-vous des paiements anticipés : Faites preuve de prudence face aux offres exigeant des paiements anticipés pour accéder à des cadeaux ou des produits en exclusivité.

• Utilisez les canaux officiels : Faites confiance au site officiel d’Apple ou aux revendeurs agréés pour garantir l’authenticité de vos achats.

• Consultez les avis : Avant d’effectuer un achat en ligne, faites des recherches sur le vendeur et consultez les commentaires des clients.

• Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) : Protégez vos comptes en ligne, en particulier ceux qui sont liés à des modes de paiement, grâce à l’authentification à deux facteurs.

• Utilisez une solution de sécurité : Une solution de sécurité automatisée, comme Kaspersky Premium, vous protégera contre toutes les tentatives de cyberattaques connues et inconnues.

• Restez informé : Tenez-vous au courant des escroqueries les plus répandues et des bonnes pratiques en matière de cybersécurité.