Les arnaques aux cryptomonnaies s’appuient sur la popularité d’Elon Musk et de YouTube pour cibler les consommateurs – analyse Tenable

juin 2021 par Tenable

Selon une nouvelle étude publiée aujourd’hui par Tenable, les escrocs exploitent de plus en plus YouTube pour cibler les utilisateurs peu méfiants qui consultent les vidéos consacrées aux cryptomonnaies diffusées sur la plateforme.

D’après cette étude, les escrocs sont en passe de dépouiller les utilisateurs de YouTube de près d’un million de dollars en achetant des espaces publicitaires sur les vidéos de cryptomonnaies diffusées sur YouTube, afin de promouvoir une fausse monnaie SpaceX dont ils prétendent, à tort, qu’elle a été créée par Elon Musk. Cette campagne fait suite à une arnaque antérieure dans laquelle des cybercriminels avaient compromis des comptes Twitter et YouTube pour promouvoir une série de fraudes aux cryptomonnaies en prévision du passage d’Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, à l’émission « Saturday Night Live ». Les escrocs ont ainsi dérobé plus de 10 millions de dollars en Bitcoins, en Ethereums et en Dogecoins.

Satnam Narang, Principal Research Engineer, chez Tenable, estime que ces arnaques témoignent de la manière dont les media sociaux, et YouTube en particulier, sont de plus en plus utilisés par les escrocs pour perpétuer la fraude liée aux cryptomonnaies.

« Ces stratagèmes d’enrichissement rapide dans le monde des cryptomonnaies existent depuis 2017 et ne sont pas près de disparaître. La seule chose qui a changé, ce sont les tactiques employées par les escrocs pour amasser rapidement de l’argent. Les utilisateurs devraient donc se méfier des campagnes qui promettent des gains démesurés. Si c’est trop beau pour être vrai, il y a forcément anguille sous roche.

Les escrocs ne reculent devant aucune occasion pour créer de nouvelles monnaies et en faire la promotion sur les media sociaux ou, dans le cas présent, au travers de publicités sur YouTube. L’essor des protocoles de finance décentralisée (DeFi) et des échanges comme Uniswap a offert aux escrocs un nouveau moyen de dérober de l’argent à des utilisateurs peu méfiants, sans possibilité de le récupérer. La plupart des fraudes que j’ai pu observer ont tendance à se produire sur la blockchain d’Ethereum et sur la Smart Chain de Binance, qui est basée sur la blockchain d’Ethereum.

Si les utilisateurs tombent dans le piège d’une arnaque aux cryptomonnaies, les chances qu’ils puissent récupérer leurs fonds sont très faibles, car il n’existe aucune autorité centralisée, telle qu’une banque, en mesure d’annuler les transactions. En raison du caractère décentralisé des cryptomonnaies, qui les distingue de la finance traditionnelle, il est d’autant plus important que les utilisateurs prennent les précautions nécessaires pour éviter d’être victimes d’arnaques aux cryptomonnaies ».