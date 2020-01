Les acteurs du retail misent sur le cloud hybride pour répondre aux enjeux de l’expérience client omnicanal

janvier 2020 par Nutanix

Nutanix présente les résultats de la deuxième édition de son index dédié au Cloud d’Entreprise pour le secteur du retail en matière d’adoption des clouds privés, publics et hybrides. D’après le rapport, les spécialistes du retail considèrent qu’une expérience client multicanale ludique et ininterrompue est devenue un passage obligé pour gagner et conserver des clients. Or, l’usage d’infrastructures cloud est aujourd’hui la clé pour y parvenir, selon ces même retailer. En parallèle, ces mêmes acteurs se sont rendus compte des coûts élevés que représentait un usage à long terme du cloud public. Le rapport a révélé que la grande majorité des détaillants (87,5 %) ont identifié le cloud hybride comme le modèle de déploiement informatique idéal. Le rapport a également montré que de nombreux retailers (72 %) prévoient de migrer certaines applications du cloud public vers des infrastructures on premise. Voici d’autres conclusions de l’Enterprise Cloud Index 2019 :

Les retailers se concentrent surtout sur l’agilité : Contrairement à l’ensemble du secteur informatique, où le coût est le principal facteur, les détaillants ont classé la capacité à accélérer les déploiements informatiques (54,3 %) comme le facteur principal pour choisir le meilleur environnement de cloud computing pour chaque application. Afin de s’adapter rapidement aux tendances des clients à l’ère de la vente multicanal sur de nombreuses plateformes, les détaillants sont en tête du peloton pour ce qui est de maximiser la flexibilité de l’infrastructure informatique.

La sécurité est une priorité : Les données de l’Enterprise Cloud Index de Nutanix montrent que la sécurité façonne fortement les plans de déploiement du cloud dans le retail. Près des deux tiers des répondants (63,6 %) ont déclaré que la sécurité a une influence significative sur leurs futurs déploiements de cloud, le cloud hybride étant spécifiquement identifié comme le plus sécurisé (32 %). Alors que les réglementations en matière de confidentialité des données continuent de se renforcer et de s’étendre, les détaillants sont aux premiers rangs de la recherche de moyens pour gérer efficacement et en toute sécurité les données des clients. Les modèles d’exploitation du cloud hybride offrent la sécurité et la flexibilité dont les détaillants ont besoin pour rester en avance sur les évolutions des réglementations.

Les détaillants sont les leaders en matière d’applications numériques et de déploiements IoT : Innovant en permanence pour répondre aux demandes des clients, les détaillants dépassent les moyennes dans l’usage du cloud public pour exécuter des applications numériques et des applications (IoT). Le secteur du retail à, en moyenne, plus recours au cloud public pour héberger ses applications commerciales que les autres secteurs. 11 % des retailers ont recours à plusieurs cloud publics et tandis que 19 % s’appuient sur un seul fournisseur.

« Pour rester pertinent auprès de leurs clients d’aujourd’hui, les acteurs du retail doivent disposer d’une infrastructure cloud capable de supporter des expériences de vente omnicanal », a déclaré Greg Smith, VP of Product Marketing chez Nutanix. « Les retailers utilisent les données pour connecter le e-commerce et l’expérience d’achat en magasin. La seule façon pour eux de le faire avec précision et efficacité est d’utiliser une technologie flexible et évolutive. Le cloud hybride offre la portabilité et le contrôle nécessaire pour faire entrer les retailers dans la nouvelle ère de l’expérience client ».

D’après un récent rapport du Cabinet d’études IDC daté du 6 août 2019, les dépenses mondiales en matière de technologies dédiées à l’expérience client atteindront 641 milliards de dollars en 2022, ce qui démontre que cette dernière est au premier plan de la stratégie des chefs d’entreprise du secteur.

La base de répondants de 2019 à l’Enterprise Cloud Index couvrait de multiples industries, tailles d’entreprises et les régions géographiques suivantes : les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et la région Asie-Pacifique (APJ).

