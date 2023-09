Les Tendances de la Formation en Cybersécurité pour l’Année à venir

septembre 2023 par Marc Jacob

La cybersécurité est un domaine en constante évolution, façonné par l’émergence de nouvelles menaces, de technologies innovantes et de réglementations toujours plus strictes. Pour rester compétents dans ce domaine crucial, les professionnels de la cybersécurité doivent suivre de près les tendances de la formation en cybersécurité. Dans cet article, nous explorerons les dernières nouveautés en matière de formation en cybersécurité pour l’année à venir, afin de vous aider à rester à jour et à développer vos compétences de la meilleure des manières.

1. Des Formations Axées sur la Pratique

Les formations en cybersécurité évoluent vers une approche toujours plus pratique. Cela notamment pour l’accessibilité plus vaste aux outils de simulation et de virtualisation (docker, machines virtuelles, etc).

Les professionnels ont désormais accès à des laboratoires virtuels dédiés, à des environnements de simulation et des exercices de type "capture the flag" accessibles à travers le Cloud pour mettre en pratique leurs compétences. Cette tendance permet aux apprenants de développer des compétences concrètes et de se préparer à affronter des scénarios réels.

2. Des Formation en Ligne et à la Demande

La flexibilité est essentielle pour les professionnels occupés. C’est pourquoi les formations cybersécurité en ligne (asynchrones) continuent de gagner en popularité. Les cours en ligne offrent la possibilité d’apprendre à son propre rythme, ce qui est particulièrement important pour ceux qui jonglent avec des horaires chargés (reconversions, montées en compétences en poste, etc).

3. Focus sur la Sensibilisation à la Cybersécurité

La sensibilisation à la cybersécurité n’est plus réservée aux professionnels de la sécurité. De nombreuses formations visent à sensibiliser les employés et les utilisateurs finaux aux bonnes pratiques de sécurité. Cette approche contribue à réduire les risques liés aux erreurs humaines.

4. Formation en Cybersécurité en Entreprise

Les entreprises reconnaissent de plus en plus la nécessité de former leurs employés à la cybersécurité. Les programmes de formation en entreprise sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation, en mettant l’accent sur la protection des actifs et des données de l’entreprise.

5. Une Offre de Certifications en cybersécurité qui tend à se développer

Les certifications en cybersécurité sont souvent perçues comme des indicateurs de compétence et de crédibilité dans le domaine de la cybersécurité. De plus en plus de certifications en cybersécurité francophones, et notamment reconnues par l’Etat vont voir le jour. L’objectif étant de refléter les attentes métiers du contexte local pour mieux répondre à la demande. Des certifications pourraient donc à la fois cibler un public plus large (sensibilisation) et à la fois cibler des compétences plus précises selon le public concernés : sécurité des données personnelles, sécurité du Cloud appliquée, etc…

6. L’Intelligence Artificielle et l’Apprentissage Automatique

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) sont de plus en plus intégrés dans les programmes de formation en cybersécurité. Ces technologies permettent de créer des systèmes de détection des menaces plus efficaces et de mieux comprendre le comportement des cybercriminels. L’IA permet à la fois de construire un programme adapté, mais aussi de proposer des exercices pratiques plus dynamiques et variés.

Mais Encore du chemin à parcourir ?

La formation est une composante essentielle pour rester compétitif et efficace dans ce domaine en constante évolution. En suivant les tendances actuelles de la cybersécurité, les professionnels peuvent acquérir de nouvelles compétences, renforcer leurs connaissances et contribuer à la sécurité numérique globale. Quelle que soit votre position actuelle dans le domaine de la cybersécurité, il est essentiel de rester informé des dernières tendances pour réussir et relever les défis à venir. Mais ces évolutions restent toutefois trop lentes vis-à-vis de la demande. Le marché reste aujourd’hui en pénurie de compétences, et beaucoup de professionnels manquent à l’appel. Une probable obligation de formation pourrait-elle permettre de combler le manque ?