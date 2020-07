Les Swiss Cyber Security Days (SCSD) 10 et 11 mars 2021 : Cybermonde, la promesse oubliée

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans un lieu adapté, combinant sur un même niveau un espace d’exposition et des salles de conférence, l’orientation des visiteurs est optimisée et le transfert de connaissances est mieux intégré. Au cœur des conférences de la prochaine édition, l’accent sera mis sur les sujets qui tendent à redonner un sens et un but au cyberespace et à discuter de son influence actuelle, principalement axée sur le profit, sur la société, la santé, la politique, l’économie et les individus. En outre, le 11 mars sera marqué par un programme spécial destiné aux PME et à leurs besoins spécifiques dans le domaine de la cybersécurité.

« La technologie derrière Internet a été créée pour obtenir une transparence nouvelle et de la valeur pour l’utilisateur », exprime le directeur du programme des SCSD, Nicolas Mayencourt. « Aujourd’hui, nous avons la gueule de bois. Plus nous avons rendu notre vie dépendante de la dimension cybernétique, plus ses avantages sont devenus unilatéraux. Internet est devenu un support pour ceux qui collectent et fournissent des données. » Les SCDS consacreront donc deux journées entières à ceux qui croient que la promesse d’un Internet raisonnable peut être réalisée. Cela inclut les acteurs nationaux et régionaux, les idéologues de la sécurité, mais aussi les géants technologiques qui ont eu un impact significatif sur le monde d’aujourd’hui.

Les questions centrales sont la « sécurité nationale » avec la défense, le e-gouvernement, le workforce development et la société hyperconnectée, les « PME » avec les technologies, la protection des données, l’IoT, l’intelligence artificielle ou 5G et « l’identité » avec la vie privée, les technologies de reconnaissance faciale et l’impact sur la sécurité physique. Des éléments verticaux tels que la finance, la santé publique, la mobilité et la production industrielle seront également inclus dans les sujets. L’édition 2021 accordera également une place particulière à la Swiss Cyber Innovation et à la Swiss Cyber Education : d’une part, de nouvelles idées et start-ups prometteuses seront présentées, et d’autre part, les hautes écoles et universités suisses présenteront leurs projets actuels en matière de cybersécurité.

Les Swiss Cyber Security Days

En tant que plateforme suisse pour la cybersécurité, les Swiss Cyber Security Days se sont fixés pour objectif de présenter des sujets essentiels qui représentent les défis pertinents dans le domaine de la cybersécurité dans notre société. L’accent est mis sur la politique, l’économie, l’éducation et la recherche. Plateforme nationale pour l’échange d’informations, tous les acteurs concernés doivent y trouver l’inspiration et les rencontres avec les principaux experts en matière de cybersécurité. Les SCDS se concentrent sur les valeurs fondamentales que sont la transparence, le transfert

