Les Serveurs de Console IOLAN SCG de Perle offrent des interfaces RS232/422/485 sélectionnables par logiciel

février 2022 par Marc Jacob

Perle Systems annonce le lancement de serveurs de console IOLAN SCG qui intègrent les signaux EIA-232, EIA-422 et EIA-485 sur une seule interface RJ45 avec prise en charge de jusqu’à 48 ports. La possibilité de configurer individuellement chaque type d’interface à l’aide de commandes logicielles permet aux entreprises d’accéder à une variété de périphériques série dans leur réseau et de les prendre en charge.

Les serveurs de console IOLAN SCG aident les entreprises à augmenter la valeur de leurs équipements série en permettant une transmission sécurisée des données série sur les réseaux Ethernet existants, sans modifications coûteuses ou complexes de l’infrastructure. Faciles à configurer et à gérer, les interfaces RS232/422/485 sélectionnables par logiciel de IOLAN SCG simplifient la configuration et éliminent les altérations mécaniques associées aux commutateurs DIP. De plus, étant donné qu’une unité standard peut être livrée sur plusieurs sites, quels que soient les périphériques série spécifiques déployés sur chaque site, les configurations matérielles de dernière minute sont minimisées et le coût total de déploiement et de propriété est réduit.

La nouvelle carte IOLAN G16 RS-Multi, avec 16 interfaces RJ45 RS232/422/485 sélectionnables par logiciel, peut être achetée préinstallée dans un serveur de console IOLAN SCG ou en tant qu’accessoire évolutif. Elle peut également être utilisée dans n’importe quelle combinaison avec les cartes RS232 IOLAN G16 et les cartes USB IOLAN G16.

Les serveurs de console modulaires IOLAN SCG offrent jusqu’à trois méthodes supplémentaires d’accès à distance sécurisées aux périphériques critiques du réseau.

1. Toute combinaison double de deux ports RJ45 10/100/1000Base-T et de deux ports fibre SFP 100/1000Base-X peut être utilisée. Cette conception offre aux utilisateurs une solution flexible et rentable pour transmettre des données depuis un équipement critique sur des réseaux cuivre ou fibre Ethernet.

2. LTE grande vitesse intégré avec réseaux HSPA+, UMTS, EDGE et GPRS/GSM de secours pour une protection contre toute défaillance du LAN câblé. Elle peut aussi servir à transmettre des données en série ou à établir une connexion point à point en série, sur les réseaux cellulaires. C’est la solution idéale lorsque les appareils sont situés à des endroits où les connexions Ethernet câblées ne sont pas possibles, alors que les réseaux cellulaires et leurs paquets de données sont accessibles.

3. Accès au réseau Wifi intégré grâce à des antennes radio à double bande, pour une performance sans fil, une portée et une fiabilité de signal optimales.

Grâce à des fonctions de sécurité réseau avancées, à des schémas d’authentification reconnus et à des outils de chiffrement des données standard, les administrateurs informatiques peuvent avoir confiance dans les transmissions des données sur le réseau et dans la sécurité de tous les accès aux ports administrateurs de leurs équipements. Tous les serveurs de console IOLAN de Perle utilisent uniquement des composants de grande qualité permettant d’assurer la fiabilité du produit. Perle renforce la satisfaction de l’utilisateur en ajoutant une garantie à vie.