Les Salariés en Télétravail font-ils courir des risques de sécurité à leur entreprise ?

février 2021 par Talenz

Le confinement a vu le télétravail se développer pour assurer une continuité de service. Beaucoup d’entreprises ont mis en place des outils de collaboration à distance, parfois dans un contexte d’urgence. Ceci constitue une aubaine pour les cybercriminels. Selon les sondages d’ISACA (représenté par l’Association française de l’audit et du conseil informatiques en France), les entreprises constatent une augmentation d’incidents liés à la cybersécurité. Et pourtant seulement 1 entreprise sur 2 estime être en capacité de répondre à ces attaques cybercriminelles. Talenz Audit, filiale du réseau Talenz et spécialiste de toutes les activités d’audit prodigue 5 conseils pour éviter le piratage.