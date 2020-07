Les Plombiers du Numérique annoncent le lancement d’un cursus de formation technicien Datacenter pour les jeunes en insertion à Roubaix en partenariat avec OVHcloud

juillet 2020 par Marc Jacob

Porté par l’AFPA et l’Ecole de la Deuxième Chance, ce cursus unique de 4 mois a pour objectif de former des jeunes sans expérience ni emploi, aux métiers de demain dans le monde des infrastructures numériques. La Mairie de Roubaix et la Région Hauts-de- France apportent leur soutien à l’initiative, tout comme l’ensemble des hébergeurs de la métropole réunis autour de leur fédération France Datacenter.

La crise du COVID 19 et son confinement nous ont confirmé l’importance stratégique des datacenters dans le soutien de l’activité en France. Ces centres de données, bien que méconnus du grand public, hébergent toutes nos applications en mode cloud, 7/24/360, et sont d’une très grande criticité. Ils nécessitent des interventions quotidiennes de la part de techniciens formés à intervenir sur les équipements serveurs des clients. L’école des Plombiers du Numérique est une initiative visant à former des jeunes en insertion, sans diplôme ni expérience, aux métiers nouveaux des infrastructures numériques. Connue pour ses écoles de technicien déploiement fibre optique, l’association des plombiers du numérique a lancé un cursus qui forme au métier de techniciens datacenters (rackage serveurs, urbanisation de salle informatique, câblage fibre et cuivre, changement composants informatiques, etc). Initié à la demande du Maire de Roubaix, Guillaume Delbar, après une première initiative lancée avec succès en Seine-Saint-Denis,

ce projet est la seconde école de l’association sur ce secteur. « La Région a annoncé un plan massif de soutien à l’économie », nous dit Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional des Hauts-de-France, et « cela ne peut pas se faire sans l’accompagnement à l’emploi de ceux qui en ont le plus besoin. La Région continuera à soutenir ces initiatives qui concourent à la dynamique de notre territoire ».

Seize jeunes ont intégré le 22 juin l’Ecole de la Deuxième Chance du Grand Lille pour un « parcours métiers » de montée en compétences leur permettant d’acquérir les prérequis nécessaires à la réussite de leur projet ( remise à niveau , découverte du monde du réseau, etc.). Douze d’entre eux qui confirmeront leur motivation pour le projet, partiront en stage chez OVH et les hébergeurs locaux, avant de rejoindre en septembre l’AFPA de Roubaix pour une formation métier de 3 mois. « Si OVH est un acteur leader du cloud dans le monde, notre ADN s’est construit à Roubaix. J’ai depuis toujours la conviction que la motivation est le moteur du succès de chacun. OVH en est l’exemple vivant et nous sommes très heureux de soutenir un tel projet qui est au coeur de nos métiers » nous dit Octave Klaba, fondateur d’OVHcloud.

La formation est préqualifiante mais répond aux besoins des entreprises du secteur, ce qui permet d’avoir 70% de sorties positives. « La Mairie de Roubaix nous avait sollicité pour lancer un projet d’insertion sur les infrastructures numérique. Il s’avère que la région des Hauts-de-France est le territoire le plus en avance sur son plan de déploiement de la fibre, et que l’écosystème des datacenters locaux, porté par l’association France Datacenter, est très dynamique. Il était donc logique de lancer une formation sur les métiers du datacenter, qui connaîtront une très forte croissance grâce à l’avènement du très haut débit. L’AFPA est l’acteur incontesté des formations fibre et réseau du territoire, et il était logique de leur proposer de porter ce cursus qui est très novateur », nous dit Florian du Boys, initiateur du dispositif des Plombiers du Numérique.

Créé par la fondation Impala Avenir, le projet les Plombiers du Numérique a pour objectif de soutenir des programmes de formation aux métiers porteurs des infrastructures numériques à destination de publics déscolarisés et éloignés de l’emploi. Les programmes de formation sont courts, pratiques et duplicables pour répondre aux besoins de recrutement de secteurs en tension. En 2 ans, l’association a ouvert avec ses partenaires 12 dispositifs d’insertion, pouvant chacun accueillir jusqu’à 30 jeunes par an. Le projet est construit pour être rapidement essaimé géographiquement, ainsi que sur différents métiers du geste en tension. A travers sa fondation sous égide de la fondation Caritas France, Impala Avenir est habilité à la collecte de fonds et à l’émission des reçus fiscaux.

Contact les Plombiers du Numérique et Fondation Impala Avenir :

Marie Clémentin – marieclementin@impalaavenir.com,

Site : www.lesplombiersdunumerique.org et www.impalaavenir.com