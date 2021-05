Les PME se tournent vers l’automatisation, la numérisation et la sécurité pour sortir plus fortes de la pandémie, selon une étude Xerox

mai 2021 par XEROX

Un an après le début de la pandémie qui a durement frappé de nombreuses entreprises, une nouvelle étude Xerox montre que 80 % des organisations interrogées considèrent que la capacité à automatiser les tâches et les processus est essentielle pour survivre à la crise. 85 % pensent qu’elles sont plus dépendantes que jamais des technologies de communication, de l’assistance informatique à distance et des matériels et logiciels de sécurité.

L’enquête « State and Fate of Small and Medium Business » de Xerox, menée par Morning Consult, a interrogé 1 200 décideurs d’entreprises comptant entre 25 et 1 000 employés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Parmi les autres résultats importants :

82 % déclarent que la numérisation des documents papier est importante pour leur survie.

75 % dépendent davantage des technologies de gestion des flux de travail, par rapport à leur configuration avant la pandémie.

88 % considèrent que les logiciels et le matériel de sécurité qui protègent les informations de l’entreprise sont essentiels à leur longévité, et 75 % sont susceptibles de mettre à niveau leurs solutions actuelles cette année.

65 % ont déclaré que l’assistance informatique à distance était un point sensible important, et 74 % sont susceptibles d’investir dans de meilleures solutions cette année.

Cependant, les sondés sont optimistes : 64 % d’entre eux prévoient de sortir renforcés de la pandémie. Même si 81 % reconnaissent que la crise sanitaire les a rendus plus dépendants de la technologie, et que cette dépendance se poursuivra afin de soutenir et de sécuriser une main-d’œuvre distribuée. Ce qui explique que 75 % ont augmenté leur budget technologique de 34 % en moyenne par rapport à l’année dernière.

« Les PME/ETI constituent le fondement de l’économie et sont essentielles à une croissance économique soutenue », a déclaré Joanne Collins Smee, Chief Commercial, SMB and Channels Officer chez Xerox. « Elles ont besoin de technologies conçues spécifiquement avec des experts locaux en matière de service et de support qui comprennent les besoins uniques de ces entreprises ».

Xerox dispose d’une suite de solutions destinées aux PME/ETI qui répondent aux besoins technologiques clés en matière de collaboration, de communication, de support informatique à distance, de sécurité et d’automatisation.

Il s’agit notamment de :

Xerox Content Hub est une plateforme de création sécurisée permettant aux employés disséminés géographiquement d’accéder de manière indépendante à des modèles de documents professionnels, de les personnaliser et de les imprimer localement ou de les utiliser sous forme numérique.

Les services informatiques Xerox peuvent gérer, entretenir et prendre en charge une infrastructure informatique hybride, en veillant à ce que les solutions de sécurité correspondent aux risques commerciaux identifiés par les PME.