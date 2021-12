Les Mutuelles du Soleil s’appuient sur Nutanix pour la gestion de leur infrastructure

décembre 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce que la complémentaire santé Les Mutuelles du Soleil a choisi ses solutions hyperconvergées pour surmonter les difficultés liées à son système d’information dépassé. Nutanix a ainsi accompagné l’entreprise dans sa transition numérique et lui a permis de mettre en place un plan de reprise et de continuité d’activité (PRA/PCA).

Pour faire évoluer son infrastructure vieillissante, Les Mutuelles du Soleil ont investi dans la plateforme logicielle Nutanix s’appuyant sur deux clusters de trois nœuds, répartis sur deux salles en mode actif/actif. La DSI a été séduite par la simplicité qu’apporte l’hyperconvergence proposée par Nutanix et le fait qu’une seule compétence est nécessaire pour gérer l’intégralité de l’infrastructure là où il faut des expertises réseau, stockage, virtualisation, etc. pour une infrastructure classique. En pleine digitalisation des services, l’entreprise a également retenu la facilité avec laquelle il était possible de monter en charge grâce à une infrastructure évolutive pilotée par la plateforme logicielle Nutanix. Pour préserver le fonctionnement de son Plan de Continuité d’Activité (PCA), les Mutuelles du Soleil ont également investi dans quatre nœuds supplémentaires. Elles ont alors augmenté leurs performances en passant ses clusters de trois à cinq nœuds afin d’assurer l’activité de leurs salles en cas de panne.

« Lors de la première migration, nous avions été étonnés par la simplicité des opérations. (...) Sans oublier le support qui est réellement exceptionnel : nous avions un intégrateur, mais Nutanix a quand même tenu à nous accompagner pendant toute la durée de la migration. Nous avons totalement été pris en main. Je n’ai jamais vu de toute ma carrière un support d’une telle qualité, » déclare Thierry Ruas, DSI des Mutuelles du Soleil. « Nous explorons aujourd’hui de nouveaux modules logiciels Nutanix, dont le gestionnaire de fichiers, Files et un premier POC a déjà permis de constater des gains impressionnants en performances. Nous réfléchissons également à l’externalisation de notre sauvegarde sur Xi Leap, solution intéressante tant du point de vue économique que de celui des performances ».

Avant d’engager son projet avec Nutanix, l’infrastructure des Mutuelles du Soleil arrivait en fin de vie. Elle peinait à soutenir l’existant alors que de nouveaux projets majeurs de numérisation étaient en préparation.

À propos des Mutuelles du Soleil

Implantées dans les régions PACA et Occitanie, les Mutuelles du Soleil ont plus d’un siècle ! Au fil des années, la société a fusionné avec plusieurs mutuelles de la région afin d’optimiser les moyens mis en œuvre pour répondre aux attentes évolutives des adhérents en matière de santé, de prévoyance et d’offre de soins. Aujourd’hui, elle compte 4 900 entreprises clientes et couvre plus de 160 000 personnes en complémentaire santé. Présente dans huit départements avec 24 agences, elle emploie environ 400 collaborateurs. Toujours afin de s’adapter aux attentes de ses adhérents, la société s’est lancée dans un vaste chantier de transformation numérique dès 2017.