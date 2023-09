Les MSP alliés des PME françaises

septembre 2023 par JumpCloud

JumpCloud Inc. présente les conclusions de son rapport biannuel sur les tendances informatiques des PME françaises en 2023 menée auprès d’administrateurs informatique en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La dernière édition du rapport montre que, si ces derniers mois, la récession a été au cœur des conversations, les indicateurs semblent être au vert pour beaucoup de responsables informatiques interrogés. Pour preuve, la grande majorité (75,3%) des répondants ont enregistré une hausse du budget IT au premier semestre et s’attendent pour 61,6 % d’entre eux à une nouvelle augmentation pour le second semestre. Des investissements sur lesquels les PME s’assurent de respecter les lois et les réglementation en matière de conformité.

Pour les accompagner, 88,9 % travaillent ou prévoient de faire appel à un fournisseur de services managés (MSP), pour gérer intégralement leur programme informatique ou soutenir les équipes IT en interne.

Véritables partenaires des petites et moyennes entreprises, les MSP semblent répondre à des besoins très spécifiques. La sécurité système (54,1 %), le stockage dans le cloud (53 %) et la surveillance du système d’information (48 %) sont les trois principales tâches qui leur sont confiées.

Les responsables informatiques observent d’ailleurs une valeur ajoutée puisqu’elles leur permettent à la majorité d’entre eux (52,7 %) d’améliorer leur sécurité. Un sujet critique pour les PME, car pour 63,3 % des responsables informatiques la sécurité est le principal défi auquel ils ont été confrontés au premier trimestre 2023.

En revanche, certains freins à l’adoption des MSP persistent parmi lesquels la volonté de conserver la maîtrise de son IT en interne (pour 49,5 % des administrateurs IT) et le coût lié à l’externalisation (28 %).

« Ces dernières années, et pour répondre aux nouveaux besoins, les PME ont dû se concentrer sur le développement de la stratégie informatique. En parallèle, face à la cybermenace permanente, la question de la sécurité est devenue omniprésente. », a déclaré Antoine Jebara, Directeur Général produits MSP et cofondateur de JumpCloud,

« Comme le montre notre étude, les PME ne développent pas les ressources nécessaires en interne, mais font en majorité appel aux fournisseurs de services managés (MSP) pour les accompagner au quotidien. C’est pour cela que chez JumpCloud, nous proposons une solution clé en main à destination des MSP afin de leur permettre de soutenir leurs clients. »

Méthodologie de l’étude

Dans le cadre de cette étude, JumpCloud a interrogé 1221 décideurs informatiques (vice-présidents, directeurs et managers) de PME en France au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans des organisations comptant moins de 2 500 employés. L’enquête en ligne a été menée par Propeller Insights, entre le 12 et le 24 mai 2023.