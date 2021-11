Les Head Nerds N-able sont une « ressource inestimable » pour les partenaires MSP du monde entier

novembre 2021 par N-able

N-able, Inc. aide les MSP à aborder et à mieux gérer les outils Mac avec la nomination du Head Mac Nerd Charles Mangin. Charles Mangin c’est plus de 20 ans d’expérience dans l’utilisation et la gestion des appareils Mac®, dans divers environnements professionnels.

Charles (@mac_mgt_nerd) rejoint une équipe de Head Nerds déjà bien étoffée : le Head Automation Nerd Marc Andre-Tanguay (@automation_nerd), le Head Backup Nerd Eric Harless (@backup_nerd), le Head Sales and Marketing Nerd Stefanie Hammond (@sales_mktg_nerd), le Head N-central Nerd Jason Murphy (@ncentral_nerd) et le Head Security Nerd Lewis Pope (@cybersec_nerd).

Introduits en 2019 comme défenseurs, éducateurs, experts et guides, pour une communauté MSP mondiale en pleine croissance, les Head Nerds se consacrent à plusieurs domaines importants de l’activité d’un MSP. En plus d’être le partenaire privilégié du MSP, ces experts concentrent leurs efforts autour des problématiques d’automatisation, de sauvegarde, de Macs, de surveillance des opérations, des ventes et du marketing et de la sécurité.

Pour accentuer les efforts de l’entreprise en matière d’éducation et d’habilitation des MSP, les Head Nerds ont mis en place un espace d’échange à l’occasion du mois de sensibilisation à la cybersécurité. Cette courte vidéo met en lumière plusieurs conseils de sécurité que les MSP peuvent partager avec leurs clients et prospects afin de les sensibiliser à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

Les Head Nerds sont actifs sur les médias sociaux et servent tous les partenaires N-able dans le monde entier.