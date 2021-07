Les Délégués à la protection des données de l’AFCDP tiennent leur Assemblée générale et renouvellent leur Conseil d’administration

juillet 2021 par Marc Jacob

Comme chaque année, l’AFCDP, première association regroupant les Délégués à la protection des données (DPD/DPO) et autres professionnels de la protection des données, a tenu le 23 juin 2021 son assemblée générale statutaire. Pour tenir compte de la situation sanitaire, cette AG avait été organisée de manière dématérialisée, avec les mêmes moyens utilisés pour l’Université AFCDP des DPO : la transmission en direct depuis un plateau de télévision, et la participation des membres en « chat » modéré, avec les services proposés par la société Momindum. Plus de 300 membres ont pu ainsi participer à cette manifestation.

Le nouveau Conseil d’administration de l’AFCDP allie continuité et renouvellement, diversité des fonctions, et parité.

Après une matinée et un début d’après-midi consacrés à des exposés de fond et retours d’expérience, l’AG proprement dite a été l’occasion d’adopter le rapport moral et le rapport financier présentés par le président et le trésorier. Enfin, l’AG a procédé au dépouillement du vote électronique organisé pour le renouvellement du Conseil d’administration. Rapport moral : une année riche malgré le contexte sanitaire

Dans son rapport moral, le Président Paul-Olivier Gibert a rappelé que l’année 2020 a été l’occasion d’évènements majeurs dans le domaine de la protection des données, tels que l’invalidation du Privacy Shield par la Cour de Justice de l’Union européenne, le premier bilan du RGPD établi par la Commission européenne, une augmentation significative du nombre de violations de données, et une évolution sensible des tendances en matière de sanctions de la part des autorités de contrôle européennes.

Au 31 décembre 2020, l’AFCDP comptait 1906 adhérents (dont 1763 personnes morales), représentés par 6105 membres individuels. Si l’Île-de-France est toujours la région la plus représentée (48 %), on note que les adhérents sont également très actifs dans les régions, où l’AFCDP anime des groupes de travail locaux.

Malgré la crise sanitaire, l’AFCDP a maintenu en 2020 une activité collaborative intense avec 31 réunions de groupes régionaux et 28 réunions de groupes de travail thématiques, tenues pour la plupart en visioconférence.

Le réseau social privé de l’association a également été très sollicité : 3660 utilisateurs y sont inscrits, et durant l’année, plus de 4500 articles ont été publiés, générant plus de 9300 commentaires, confirmant ainsi le rôle capital de ce forum dans l’assistance et l’échange de bonnes pratiques entre les membres.

Pascale Gelly, en charge des relations internationales, a fait le point sur l’activité de la Confédération européenne des associations de DPO (CEDPO) dont l’AFCDP est l’un des membres fondateurs. Forte de 10 membres, CEDPO porte la voix des DPD/DPO auprès des instances européennes, participant en particulier aux consultations de la Commission européenne sur les sujets liés à la protection des données personnelles.

Un nouveau Conseil d’administration équilibré

L’Assemblée générale a renouvelé le Conseil d’administration, composé statutairement de 15 membres élus pour 4 ans. Au terme du vote, la composition du Conseil d’administration est la suivante :

Danièle BLANC, DPD/DPO du CHU de Marseille

Patrick BLUM (réélu), ancien DPD/DPO

Christophe CHAMPOUSSIN (réélu), Anaxia Conseil

Cendrine COSQUER, Data Process

Florence GAULLIER, Cabinet Vercken et Gaullier

Pascale GELLY (réélue), DPD/DPO Groupe Schneider Electric

Paul-Olivier GIBERT (réélu), Digital & Ethics

Muriel GLATIN, AnabatiQ

Moufid HAJJAR (réélu), DPD/DPO du CHU de Bordeaux

Isabelle LANDREAU, Corporate Data Protection Manager IDEMIA France SAS

Virginie LANGLET (réélue), DPD/DPO en disponibilité, coordinateur national des DPO des départements

Fabrice MATTATIA, DPD/DPO du ministère de l’Intérieur

Philippe SALAUN (réélu), DLPD/DPO CNP Assurances

Nicolas SAMARCQ (réélu), Lexagone

Jean-Luc SAURON, Conseiller d’État, Professeur Université Paris-Dauphine

L’AFCDP se félicite de l’équilibre issu des choix de ses membres, le nouveau CA respectant la parité des genres, la balance entre DPD/DPO internes et autres professionnels de la protection des données, et l’arrivée de nouveaux administrateurs tout en assurant la continuité.

Lors d’une première réunion tenue à distance dès la proclamation des résultats, le nouveau Conseil d’administration a procédé à la désignation de son bureau. Ont ainsi été reconduits dans leurs fonctions, Paul-Olivier Gibert (Président), Philippe Salaün (Secrétaire Général), Nicolas Samarcq (Trésorier) et Patrick Blum (Délégué Général).

Le Président Paul-Olivier Gibert a remercié les membres du nouveau Conseil d’administration pour leur engagement, et encouragé le Conseil à poursuivre le pilotage de l’Association dans un contexte de forte croissance et d’enjeux majeurs, tels que les évolutions réglementaires et les conséquences à long terme de la crise sanitaire.