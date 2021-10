Les Datacenters NEXEREN du groupe XEFI sont certifiés HDS

octobre 2021 par Marc Jacob

Construit dès 2013 en partenariat avec Schneider Electric, la filiale Datacenters du groupe appelée NEXEREN, détient des Datacenters dernière génération dont l’architecture évolutive permet de s’adapter aux mutations technologiques constantes. L’architecture informatique, la disponibilité, la sécurité, la climatisation et l’énergie ont été pensées de manière évolutive permettant à NEXEREN d’être dotée de plusieurs certifications reconnues mondialement : normes ISO 27001 et 14001, certifications TIER III Design et Facility de l’Uptime Institute et enfin la certification PCI DSS.

Après avoir obtenu l’agrément HADS en 2018, la certi­fication HDS (Hébergeurs de Données de Santé) de l’AFNOR vient s’ajouter en octobre 2021 à la longue liste des certifications obtenues. Cette certification est obligatoire pour tous les organismes publics ou privés qui hébergent, gèrent et stockent des informations médicales, mais aussi pour les entreprises qui réalisent des sauvegardes pour le compte d’un établissement de santé ou d’un tiers de santé. Pour une externalisation de l’hébergement de leurs données de santé, les professionnels du secteur doivent aujourd’hui obligatoirement recourir à un prestataire certifié HDS.

Dans un contexte de hausse exponentielle des cyberattaques en France et notamment dans les hôpitaux (+45% depuis novembre 2020 sur les établissements de santé selon l’AFNOR), il devient primordial de proposer des solutions sécurisées pour l’hébergement des données de santé en France. NEXEREN est l’un des rares acteurs nationaux propriétaires de ses Datacenters, certifiés à de nombreuses reprises, et garantissant une surveillance 24/24, 7/7 et une restauration rapide des données, supervisée par leurs équipes qualifiées. En étant certi­fié HDS, NEXEREN s’engage à mettre à disposition une infrastructure technique infogérée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel dans le respect des contraintes CNIL et ASIP sur l’hébergement et la gestion des données de santé.

La certification HDS a pour vocation de renforcer la protection des données de santé à caractère personnel et de construire un environnement de confiance autour de l’E-santé et du suivi des patients. La technologie ne cesse d’évoluer et le secteur de la santé est l’un des premiers concernés.

Ainsi, le recours à l’hébergement dans les Datacenters de NEXEREN permet de fournir aux institutions de santé un hébergement hautement sécurisé. De plus, cet hébergement permet également aux clients de réduire leur empreinte écologique et d’optimiser leur consommation de ressources informatiques et électriques en externalisant l’hébergement de leurs systèmes d’informations : en effet, NEXEREN optimise son efficience énergétique en ayant recours aux énergies renouvelables pour l’alimentation électrique de ses Datacenters.

FOCUS : quel est le périmètre du certificat de conformité obtenu par NEXEREN ?

1 - Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du Système d’information utilisé pour le traitement des données de santé

2 - Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du SI utilisé pour le traitement des données de santé

3 - Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’application du SI

4 - Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du SI utilisé pour le traitement des données de santé