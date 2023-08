Les Chemins de fer fédéraux suisses accélèrent leur migration vers le cloud grâce à Red Hat

août 2023 par Marc Jacob

Red Hat, Inc. annonce sa collaboration avec les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), dans le but d’aider la compagnie à mener à bien un projet de migration informatique de grande échelle. À l’aide de Red Hat AMQ Streams, Red Hat Consulting a aidé la compagnie à transférer ses services Apache Kafka vers un nouvel environnement cloud tout en minimisant l’impact sur les opérations.

La pression liée à l’augmentation des coûts sur les entreprises a atteint un niveau significatif durant la pandémie de COVID-19. En conséquence, l’équipe informatique des CFF a décidé de déplacer les charges de travail de l’entreprise vers un nouvel environnement cloud pour bénéficier de davantage de flexibilité et de réduire les dépenses.

Le département informatique des CFF a été chargé de mener à bien ce projet dans un délai assez court. Alors qu’une quantité considérable de services applicatifs avaient été migrés avec succès conformément aux prévisions, le transfert de l’infrastructure, notamment des services Apache Kafka, avait quant à lui subi des retards. Les CFF se sont donc tournés vers

Red Hat afin de surmonter la complexité technique liée à cette migration.

Malgré des délais serrés, une phase d’apprentissage raccourcie pour les équipes et en dépit de la croissance constante de la plateforme de données Kafka des CFF pendant la migration, les équipes CFF Kafka et Red Hat Consulting sont parvenues à migrer 57 applications dans les temps, y compris des outils de service clients, des systèmes d’entreprise en backend et la planification de la capacité. Les applications qui contiennent de vastes quantités de données, y compris les services critiques des CFF, ont continué à fonctionner avec des temps d’arrêt minimisés.

Les équipes des CFF et de Red Hat ont opté pour un mode de migration plus résilient, étape par étape, en s’appuyant sur des principes DevOps qui ont été continuellement perfectionnés au cours de la collaboration. L’ingénierie de la plateforme a permis de donner accès à des capacités en self-service grâce à des opérations d’infrastructure automatisées destinées à accélérer le déploiement et l’opération des nouveaux services par les équipes de développement, tout en simplifiant les opérations informatiques.

Richard Zobrist, country manager Switzerland, Red Hat

« En raison de l’augmentation des coûts à laquelle les compagnies chemins de fer ont été confrontées depuis la pandémie, il est devenu essentiel pour elles de bâtir des plateformes cloud agiles et interopérables afin de générer un maximum de valeur à partir de leurs investissements technologiques. L’expertise de Red Hat en matière de pratiques de communication ouvertes, agiles et DevOps ont permis aux CFF de migrer efficacement vers un environnement cloud plus flexible. »

Thierry Peng, product manager des CFF

« La collaboration avec l’équipe d’experts Red Hat s’est très bien déroulée. Ensemble, nous avons pu mener à bien un projet complexe dans les délais. Plus généralement, la migration vers le cloud représente une étape importante dans notre parcours de modernisation informatique afin de permettre aux CFF de répondre aux futurs besoins des clients. »