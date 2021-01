Les Cas d’Or : SEKOIA.IO remporte le prix d’or

janvier 2021 par Marc Jacob

Après une première levée de fonds de 10 millions d’euros pour développer et commercialiser à l’international la plateforme SEKOIA.IO, c’est désormais les Cas d’Or qui viennent récompenser SEKOIA en lui décernant le prix d’or dans la catégorie « Meilleur Cas de détection de menace ». Un prix qui vient clôturer une année 2020 riche en annonce et reconnaissance des pairs !

Les Cas d’Or : un gage de crédibilité dans le monde cyber

Créé par Pascal Gayat en 2019, les Cas d’Or regroupent plusieurs catégories dont une dédiée au monde de la cybersécurité. Pas moins de 30 initiatives sont analysées chaque année par un jury de RSSI et de DSI reconnus dans la profession au cours d’un événement de networking pour constituer les lauréats de chaque catégorie. Cette année 15 personnalités ont choisi de décerner le prix d’Or à SEKOIA pour sa plateforme SEKOIA.IO. Un gage de fiabilité mais aussi de reconnaissance du travail effectué par les équipes (10 analystes) de SEKOIA pour fournir une information qualitative et intelligible sur les détections de menaces.

SEKOIA est également en liste pour le grand prix du Jury qui sera décerné lors de la cérémonie officielle du 11 mars prochain.

SEKOIA.IO : l’optimisation du renseignement et des réponses aux menaces cyber La plateforme SEKOIA.IO utilise quotidiennement des indicateurs de cybermenaces contextualisés et exploitables afin de disposer d’un panorama complet et actualisé en temps réel des menaces qui ciblent le secteur d’une organisation. Une équipe dédiée de 10 analystes, spécialisée en cybersécurité et plus spécifiquement en threat intelligence met tout en œuvre pour dresser, en temps réel, un état des lieux complet des menaces pouvant cibler un secteur.

Parmi les éléments renseignés sur la plateforme, on retrouve toutes les informations stratégiques, tactiques et techniques sur les cybermenaces (CTI), y compris les derniers rapports sur les menaces, les campagnes, les logiciels malveillants, les profils d’acteurs, leurs TTP (tactiques, techniques & procédures) liées au référentiel MITRE ATT&CK et leurs indicateurs techniques contextualisés.

Chaque élément de CTI est également associé à des contre-mesures appropriées pour faire face à chaque menace.

SEKOIA.IO propose une solution adaptée à toutes les entreprises, selon leurs connaissances et leurs métiers, indépendamment de leur stratégies informatiques (cloud-first, hybride, on-premise) déjà en place.