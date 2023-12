Les As de la Cybersécurité 2024

décembre 2023 par Riskintel Media et Guardia Cybersecurity School

Les lauréats des « As de la Cybersécurité 2024 » sont des figures visionnaires, chacune jouant un rôle crucial dans la défense contre les cybermenaces. Des hommes et des femmes se distinguent par leur engagement, leur expertise et leur impact sur le domaine de la sécurité informatique.

Un aspect particulièrement remarquable de cette dynamique est l’émergence d’entrepreneurs intrépides qui révolutionnent la manière dont la cybersécurité est abordée en France. Ces entrepreneurs, souvent jeunes et passionnés, apportent un souffle nouveau à l’innovation et à la création de solutions avancées de protection numérique. Tout en explorant les territoires inconnus de la cybersécurité, ces esprits créatifs contribuent à repousser les limites de la prévention des attaques. Évidemment, l’attention particulière accordée à l’entreprenariat ne fait pas oublier la diversité des acteurs qui émergent dans d’autres domaines cruciaux de la cybersécurité. Des experts en sensibilisation, des éthiciens engagés, des cryptographes talentueux et bien d’autres complètent cette mosaïque influente.

« Les As de la cybersécurité » édition 2024 offre un aperçu fascinant des acteurs variés qui façonnent l’avenir de la cybersécurité en France. Ces personnalités convergent vers un objectif commun : bâtir un avenir numérique plus sûr, plus conscient et plus résilient.

