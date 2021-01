Les 6 grandes tendances technologiques pour 2021 selon Cisco

janvier 2021 par Cisco

Depuis plus de 35 ans, Cisco contribue à l’échelle mondiale à innover au service de nombreuses entreprises, industries et pays. 2020 n’a pas fait exception, même si la pandémie est toujours présente avec un impact sur nos quotidiens, elle a tout de même permis de favoriser l’adoption rapide de certaines technologies à un rythme sans précédent.

Cisco a consulté ses dirigeants et clients du monde entier afin de compiler leurs prévisions, et six grandes tendances technologiques se sont dégagées pour cette nouvelle année.

« Alors que 2020 aura certainement demandé beaucoup de résilience de la part des organisations, l’année écoulée a aussi permis d’accélérer la numérisation des entreprises. Concrètement, nous observons aujourd’hui l’émergence de tendances technologiques initialement prévues pour 2024. Et c’est une bonne nouvelle : cela reflète une véritable prise de conscience des possibilités offertes par les technologies « de demain » » explique Bruno Caille, CTO de Cisco France.

1. Les réseaux pour réduire la fracture numérique

En 2020, la connectivité a été un élément vital pour continuer ses activités à distance, que ce soit au travail ou encore à l’école par exemple. Pourtant, un trop grand nombre de personnes dans le monde n’y ont pas accès ou de manière instable, rendant difficile la continuité de leurs activités. Les nouvelles technologies sans fil telles que la 5G et le WiFi 6 vont permettre de réduire la fracture numérique et ainsi stimuler la croissance et l’innovation dans ces zones.

2. Les capteurs pour accroître l’expérience et la sécurité des employés

Les capteurs seront au centre de l’attention, tant pour la santé, la sécurité et le bien-être des personnes et des travailleurs. Pour les personnes qui retournent sur leur lieu de travail par exemple, les données fournies par les capteurs contribueront à créer un environnement plus sûr, plus sain et plus productif. Selon une récente étude Cisco sur le futur du travail, 96 % des entreprises souhaitent offrir de meilleurs environnements de travail grâce à une technologie intelligente comme les capteurs.

3. Des applications agiles et résilientes pour réussir les projets futurs

Dans les premiers mois de la pandémie, les organisations ont dû s’adapter rapidement pour faire face à des changements très imprévisibles. Le cloud a été parmi les grandes technologies de cette nouvelle agilité. À plus long terme, les équipes informatiques devront être encore plus agiles. Cela passera notamment par une restructuration de la surveillance des données et des informations grâce à des solutions d’observabilité intelligentes qui permettront de surveiller uniquement ce qui est nécessaire.

4. Une combinaison de technologies pour passer l’expérience client à un niveau supérieur

Aujourd’hui, les applications mobiles sont très largement utilisées : des achats aux opérations bancaires en passant par l’apprentissage et le bien-être. Afin de transformer la simple satisfaction client en engagement et fidélité, la personnalisation et l’expérience immersive, basées sur l’intelligence, seront primordiales.

5. Une authentification sans mot de passe

Les technologies permettant un avenir sans mot de passe comme la biométrie seront bientôt omniprésentes, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Les organisations doivent donc commencer à se préparer à ce changement inévitable, où le mot de passe traditionnel ne sera pas la principale méthode pour prouver son identité. Dans tous les cas, un avenir sans mot de passe ne veut pas dire sans authentification. Ainsi, la confiance zéro a été développée pour s’assurer que personne ne peut entrer dans un système sans vérification. Selon une récente étude Cisco sur la cybersécurité, 39 % des personnes interrogées soutiennent totalement le principe de confiance zéro, et 38 % déclarent aller dans cette direction.

6. Des modèles de consommation en fonction des technologies réellement utilisées

Aujourd’hui, le modèle SaaS (Sofware as a Service) est de plus en plus plébiscité car il permet aux organisations de payer pour les fonctionnalités et les capacités dont elles ont réellement besoin, avec la possibilité d’étendre rapidement à d’autres services lorsque cela est nécessaire. Cette évolution donne aux entreprises une plus grande souplesse et une meilleure prévision des coûts pour gérer leurs dépenses informatiques.