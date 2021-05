Les 5 tendances du secteur de la santé selon Zebra Technologies

mai 2021 par Zebra

Malgré les nombreux défis de 2020, les organisations de santé ont considérablement gagné en visibilité et expérience. Aujourd’hui, les hôpitaux sont en train d’adopter des technologies qui les aident à réaliser des économies essentielles mais aussi à être plus productifs. Ces avancées promettent d’être plus répandues dès lors que la pandémie ne sera plus qu’un lointain souvenir.

Voici donc 5 tendances visibles dans le secteur de la santé en 2021 et qui permettront d’accroitre l’efficacité des établissements de santé et leur résilience :

Se focaliser sur la chaîne d’approvisionnement : Avant même que la pandémie commence, les inefficacités au niveau de la chaîne d’approvisionnement coûtaient aux hôpitaux plus de 25,7 milliards de dollars chaque année selon une analyse/étude de Guidehouse. Aujourd’hui, de plus en plus d’hôpitaux utilisent des technologies telles que les codes-barres, l’identification par radiofréquence (RFID) et les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) dans le but de gagner en visibilité et d’avoir un contrôle sur la chaîne d’approvisionnement et les systèmes de gestion des stocks. Ces améliorations vont aussi aider les hôpitaux à réduire le gaspillage des stocks dû aux fournitures inutilisées et périmées.

Simplifier les soins aux patients : En 2020, les hôpitaux ont très rapidement manqué de lits. Cette année, ils peuvent utiliser des technologies de localisation et des terminaux mobiles pour suivre et simplifier le traitement tout au long du séjour d’un patient. La technologie s’est avérée très efficace pour améliorer les délais de traitement des patients et les flux de travail des hôpitaux. Les recherches montrent que les technologies telles que les RTLS peuvent accélérer de 50 % le renouvellement des lits et réduire de trois heures la durée de séjour des patients. Dans un hôpital avec 275 lits, réduire de quatre heures seulement la durée moyenne d’un séjour à l’hôpital correspond à l’ajout de 10 nouveaux lits.

Rendre le travail du personnel soignant plus facile : Un des moyens de réduire l’épuisement au travail est de simplifier le quotidien du personnel soignant en faisant appel à la technologie pour faciliter les échanges entre le personnel soignant et les médecins et ainsi améliorer les flux de travail. Par exemple, les terminaux mobiles portables permettent aux infirmiers de saisir les données vitales des patients directement dans leur dossier médical électronique (DME) lorsqu’il est au chevet de celui-ci, ce qui permet de réduire le temps consacré à la consignation des données et de limiter les erreurs. Les médecins et les infirmiers ayant des terminaux mobiles peuvent être notifiés immédiatement quand un patient reçoit les résultats de tests – et peuvent rapidement communiquer sur la manière dont ils peuvent affecter le traitement du patient. Des enquêtes montrent que 97 % des infirmiers et 98 % des médecins prévoient de s’appuyer sur la technologie mobile d’ici 2022.

Endiguer la propagation des infections : En 2020, certains hôpitaux ont découvert que les terminaux non robustes ne pouvaient pas résister à des nettoyages et des désinfections répétés parce qu’ils n’étaient pas fabriqués avec des plastiques de qualité médicale. En 2021, plus d’hôpitaux adopteront des terminaux mobiles, imprimantes et scanners portables qui sont spécialement conçus pour supporter des nettoyages répétés avec des produits de nettoyage approuvés afin de réduire la propagation d’infections.

La télémédecine continuera de croître : Certains hôpitaux ont utilisé la technologie pour créer des « médecins virtuels » en installant des tablettes mobiles durcies sur des perches à perfusion permettant aux spécialistes d’interagir avec les patients par vidéo. Beaucoup d’hôpitaux ont trouvé que cette solution virtuelle a permis d’accélérer la prise en charge des patients car les spécialistes pouvaient gérer plusieurs consultations sans avoir à se déplacer entre les chambres ou les établissements de santé.