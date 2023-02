Les 5 métiers les plus recherchés de l’IT et du numérique en 2023 selon Robert Half

février 2023 par Robert Half

Dans un marché du recrutement en tension, les métiers de la tech et du numérique demeurent particulièrement impactés par le contexte de guerre des talents et de grande rotation. Le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half dresse un tableau des 5 métiers de la technologie et du numérique les plus recherchés en 2023, ainsi que des besoins et attentes des dirigeants sur ces métiers.

« Alors que le marché de l’emploi montre des premiers signes de ralentissement, rien ne laisse pour l’instant présager d’une évolution semblable pour les métiers de l’IT et du numérique. Nous avons chaque jour des exemples de candidats qui font face à 3 à 5 offres simultanément et refusent des propositions qui ne correspondent pas à leurs attentes. Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de faire preuve de flexibilité sur les profils, les rémunérations et les avantages proposés si elles veulent voir aboutir leurs recrutements. Les possibilités d’évolution représentent aussi un argument fort dans la phase de recrutement », explique Quentin de Beaufort, directeur chez Robert Half.

Les DSI sont confrontés à de forts enjeux stratégiques qui se répercutent sur leurs besoins en recrutement. D’après le Guide des salaires 2023, les 5 priorités des DSI sont :

Les métiers les plus recherchés sont donc liés à ces priorités.

Le Guide des salaires 2023 de Robert Half démontre également que 34% des DSI interrogés estiment que le phénomène de turnover s’est accentué ces douze derniers mois. Face à la compétitivité sur ces types de profils, le salaire reste un critère majeur puisque d’après le même Guide, 40% des DSI interrogés estiment que le nombre de candidats acceptant des contre-offres de leur employeur actuel a augmenté au cours de l’année dernière.

La page dédiée « IT et Digital » du Guide des salaires 2023 détaille les attentes des DSI en termes de recrutement.

LES 5 METIERS LES PLUS RECHERCHES EN 2023

1. Administrateur systèmes et réseaux

Rôle au sein de l’entreprise : L’administrateur système est en charge du déploiement et de la maintenance du système informatique ainsi que partiellement responsable de sa sécurité. Il intervient également en tant que supports aux utilisateurs internes.

Pourquoi ce profil est-il recherché ? : Les parcs informatiques des entreprises ne cessent de s’accroître. De plus, la généralisation du télétravail et du travail hybride amplifie le besoin des entreprises sur cette fonction support, qui en devient indispensable.

Rémunération : entre 40 000 € et 50 000 €

2. QA Tester (Quality Assurance)

Rôle au sein de l’entreprise : Le QA tester permet de garantir la qualité du livrable attendu par les clients en testant par exemple toutes les fonctionnalités d’un logiciel avant sa mise en vente. Son rôle est de détecter les potentiels bugs suffisamment en amont et de mettre en lumières des améliorations possibles.

Pourquoi ce profil est-il recherché ? : Avec un besoin en logiciels et supports numériques en augmentation constante, le testeur QA permet à l’entreprise de garantir la qualité la plus optimale de ses produits auprès de ses clients. Il représente donc un rôle essentiel pour le développement des entreprises tech.

Rémunération : entre 40 000 € et 50 000 €

3. Product Owner

Rôle au sein de l’entreprise : Le Product Owner est le chef d’orchestre des produits proposés par les entreprises tech, notamment pendant toute la phase de conception. Il travaille main dans la main avec les équipes techniques, et s’assure que les développements sont en phases avec les attentes du client. C’est également lui qui fait le lien avec les retours des clients afin de les mettre en application via des évolutions ou des solutions sur les bugs par exemple.

Pourquoi ce profil est-il recherché ? : Le développement du numérique pousse les entreprises à innover au maximum. Le Product Owner permet de gérer ces nouveaux produits.

Rémunération : entre 40 000 € et 60 000 €

4. Sales Executive

Rôle au sein de l’entreprise : Le Sales Executive est garant de l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise. Son rôle commence dès la détection même des projets, et se poursuit sur des rendez-vous de négociation et signature des contrats. Dans certains cas, il est également garant de la relation entre l’entreprise et son portefeuille clients.

Pourquoi ce profil est-il recherché ? : Le marché des solutions digitales est toujours en très forte croissance. Les entreprises sont donc constamment en recherche de professionnels pour commercialiser leurs solutions.

Rémunération : entre 45 000 € et 70 000 €

5. RSSI

Rôle au sein de l’entreprise : Le Responsable Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) conçoit, met en place et maintient le système de sécurité de son entreprise, notamment en ce qui concerne la cybersécurité.

Pourquoi ce profil est-il recherché ? : Avec le développement du numérique, les entreprises sont de plus en plus exposées aux différents risques externes et le RSSI de plus en plus recherché pour diminuer ces risques.

Rémunération : entre 80 000€ et 100 000€