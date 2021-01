Les 5 défis technologiques qui attendent l’administration Biden

janvier 2021 par ExpressVPN

Joe Biden prend aujourd’hui ses fonctions et devient le 46e Président des États-Unis. A cette occasion, ExpressVPN, l’un des leaders mondiaux des services VPN grand public a mené une étude auprès de 1500 américains sur des questions autour des nouvelles technologies afin de comprendre leurs attentes pour les années à venir. GAFAM, neutralité du net ou encore la Section 230, tous les sujets brûlants y sont abordés !

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

• Seulement 1 tiers des Américains pense que Facebook et Twitter ont fait assez pour lutter contre la désinformation lors de l’élection présidentielle de 2020.

• La grande majorité (88%) soutient le rétablissement de la neutralité du net aux États-Unis, ce que l’administration Biden semble vouloir faire.

• 4 Américains sur 5 estiment qu’Amazon dispose d’un avantage concurrentiel injuste sur le marché de la vente au détail en ligne. D’ailleurs, près d’1 quart décrit l’entreprise comme agissant de façon déloyale.

• Les citoyens républicains et démocrates sont divisés sur un certain nombre de sujets, notamment sur la sécurité du vote en ligne et l’accès pour tous à l’accès à un internet haut débit.

Aujourd’hui, l’une des principales préoccupations des Américains concerne avant tout la neutralité du net. En effet, 88% sont favorables au rétablissement de ce principe, souvent considéré comme l’un des plus importants pour garantir un internet totalement libre.

L’abolition de ce principe par la FCC (Commission Fédérale des Communications) sous l’administration Trump affecte les citoyens américains dans leur quotidien. Un tiers d’entre eux déclare que leur fournisseur internet baisse leur débit de connexion au moins une fois par jour. En outre, cette insuffisance dans la bande passante et la vitesse de connexion ont été des obstacles en 2020 pendant le confinement, notamment chez les personnes en télétravail (36%) et pour leurs enfants qui suivaient leurs cours à distance (31%).

Certains d’entre eux ont donc dû s’adapter face à cette situation et se sont rabattus sur leur téléphone portable (au lieu d’un ordinateur de travail) pour accéder à internet (44%), sont sortis pour trouver une meilleure connexion à l’extérieur (32%), ont payé des frais supplémentaires pour pouvoir utiliser plus de données au quotidien (19%), ou se sont arrêtés de travailler ou d’étudier pendant un certain temps (18%).

Il n’est donc pas étonnant qu’une vaste majorité (83%) soit favorable à ce que l’administration Biden étende l’accès à un internet haut débit sur l’ensemble du sol national. D’ailleurs, 82% des répondants estiment également qu’un accès adéquat et abordable à Internet est un droit fondamental.