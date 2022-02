Les 5 conseils de Marc Fanget, Directeur Technique chez Umanis pour réussir un projet cloud

février 2022 par Umanis

Le cloud est devenu en quelques années l’un des premiers sujets de réflexion des entreprises. En effet, les enjeux pour les DSI sont importants. Soumis à une pression continue, elles ont dû travailler à la réduction des coûts de l’IT tout en garantissant aux utilisateurs finaux la meilleure expérience utilisateurs possible, un accès aux données sécurisées partout et à tout moment et bien d’autres besoins… Grâce à sa flexibilité, le cloud s’est imposé comme la solution cochant toutes ces cases. Cependant, l’implémentation d’une solution Cloud doit répondre à des objectifs clairs et faire l’objet d’une étude préalable.

1 - Partir avec un projet le plus clair et cadré possible

Il est impératif de fixer un périmètre clair et précis, mais aussi de canaliser les ambitions concernant ce projet car plus les contours du projet seront définis, plus les contraintes pourront être anticipées.

Dans un premier temps, il faut prendre le temps d’analyser les besoins : Qu’est-ce que l’entreprise attend de ce projet cloud ? En termes de gains de productivité ou d’opportunité de revenus, d’image de marque, de dépenses, d’investissements… Les critères à analyser sont nombreux mais il est indispensable de faire cette analyse en amont de tout investissements. Cette étape permet de valider la faisabilité, le coût et le ROI d’un plan stratégique de migration vers le cloud.

Ensuite, pour une meilleure efficacité, l’entreprise doit partir de ses propres objectifs et les transposer à ceux du cloud : objectifs commerciaux, résultats opérationnels attendus … Il faut identifier les opportunités pour la structure d’aller vers le Cloud, définir des KPI précis pour mesurer l’impact sur l’organisation. Les indicateurs doivent être suivis pendant toute la phase de « transition » mais également après la mise en œuvre du projet !

2 – Adapter l’architecture « On-Premium » dans le cloud et découper le projet pour migrer progressivement

Afin d’exploiter au mieux le cloud, l’entreprise doit adapter sa vision et s’approprier le projet. Pour cela, elle doit bien préparer l’environnement cloud cible et rester flexible. Pour plus de sécurité, Umanis conseille de commencer petit puis grandir pas à pas.

Au préalable, il faut découper le projet en plusieurs séquences car migrer la totalité d’un Système d’Information en une seule opération est illusoire : fabriquer le socle, puis migrer brique par brique est la bonne démarche à suivre. La phase temporaire entre l’arrêt, la migration puis la mise à disposition de la nouvelle plateforme Cloud peut s’avérer assez longue. Il faut faire de multiples itérations pour n’impacter que partiellement le quotidien de l’entreprise en limitant notamment la durée de ces interventions. L’impact sur l’organisation n’est pas neutre et peut entraîner des désordres passagers. Pour éviter cela, il faut penser très tôt à la préparation des compétences et communiquer massivement autour du projet. Dès le départ, la gestion du changement doit être prise en considération dans la démarche.

3 – Choisir des professionnels externes expérimentés pour être accompagné

On a tendance à sous-estimer la complexité d’un projet Cloud. Bien que certaines migrations puissent se faire directement avec les moyens internes de l’entreprise, basculer vers le Cloud est une opération qui sans être forcément complexe peut s’avérer longue et fastidieuse avec de très nombreux points de passage obligatoires. Malgré la capacité des équipes internes, le Cloud est un sujet tentaculaire qui mobilise de très nombreuses compétences et qui évolue en temps réel.

C’est pour ces raisons qu’Umanis préconise de s’entourer de personnes expérimentées afin d’adopter d’emblée les bonnes pratiques et d’ajouter un zeste de créativité, de choisir les services à gérer en fonction de ses affinités et de son appétence de chacun (infrastructure, plateforme, software), et maintenir un équilibre entre ces différents éléments.

Enfin, pour qu’une opération Mov’2’Cloud soit une réussite il faut qu’elle corresponde à un objectif métier et non technique. La plateforme cible doit offrir des avancées pertinentes impossible à obtenir en mode « On-Premium ». Il convient de ne pas s’enfermer dans des schémas et d’envisager toutes les utilisations possibles même les plus incongrues. Pour aider les entreprises, les fournisseurs de cloud peuvent proposer des guides de « bonnes pratiques ».

4 – Prévoir un budget …

L’économie ne doit pas être le moteur du choix. Il faut allouer le budget nécessaire et ne pas sous évaluer le projet. En effet, il peut être tentant pour une entreprise d’envisager un budget à minima mais cela conduit dans la plupart des cas à de plus grandes difficultés voire à l’échec. Le coût d’une migration peut être amorti et une partie des gains obtenus investie pour financer la suite du projet. Afin de maîtriser les coûts, Umanis conseille de prévoir une gouvernance financière. En effet, c’est un point vital d’estimer les coûts d’adoption initiaux mais également de prévoir les coûts d’exploitation. Dans ce sens, l’entreprise doit imposer des contraintes aux utilisateurs, des « garde-fou » pour suivre et anticiper la dépense mensuelle. Un point important consiste aussi à prévoir des revues d’architecture régulièrement pour identifier et utiliser les pistes d’optimisation financières !

5 – Prendre en compte les contraintes légales et/ou règlementaires

L’utilisation de certaines données peut être soumise à des contraintes réglementaires et/ou légales. Il convient de s’assurer que le fournisseur Cloud respecte et/ou fournisse les moyens d’être en adéquation avec celles-ci. La notion e de souveraineté nationale ou européenne est un type de contrainte très spécifique mais qui va devenir stratégique et qu’il convient de prendre très au sérieux.