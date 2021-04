Les 5 conseils Little Syster pour protéger vos données personnelles

avril 2021 par Little Syster

Vos données personnelles ont de la valeur, il est important de les protéger. Little Syster a pour mission d’aider les citoyens à reprendre le contrôle de leurs données personnelles en optant pour des services plus transparents et respectueux de leur vie privée. Pour cela, elle met à leur disposition un indice de confiance : le Little Syster Score.

1. Se doter d’un gestionnaire de mots de passe

Vos mots de passe sont la clef de toutes vos informations personnelles ! E-mails, messages privés sur les réseaux sociaux, connexions à distance, stockage dans le Cloud... Les gestionnaires de mots de passe vous aident à choisir des mots de passe robustes et les mémorisent pour vous.

2. Créer une adresse email uniquement dédiée aux newsletters

L’adresse email est un pilier de l’identité numérique. Créer une adresse spécialement pour recevoir les newsletters, c’est un moyen de protéger son adresse privée des spams mais aussi de classer automatiquement son courrier !

3. Comment choisir les services que l’on utilise ?

Il est important de faire attention à quelques points précis. Par exemple, “comment exercer mes droits” doit être accessible facilement. Ou encore, la politique de confidentialité doit mentionner le type d’informations qui sont collectées et les raisons d’utilisation des données. Si ces informations ne sont pas disponibles ou difficilement accessibles, attention…

4. Bien paramétrer les cookies

Depuis le 1er octobre 2020, les Services Numériques doivent proposer un bouton “tout refuser” qui permet à l’utilisateur de refuser tous les cookies en un seul clic. La CNIL a averti que les contrôles débuteront le 1er avril 2021. En parallèle, perdure la possibilité de personnaliser le choix des cookies, ce qui est l’occasion de s’interroger et de vérifier une à une les informations que l’on accepte de partager.

5. Adresser une réclamation à la CNIL ?

Et si tout cela ne fonctionne pas, contactez directement la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur cnil.fr. Il suffit de 3 étapes pour adresser sa réclamation : votre thème, votre problème et votre démarche.

Little Syster propose un indice de confiance des Services Numériques en matière de respect de la vie privée des Internautes.

Le Little Syster Score va de A à E et se base sur 4 grandes thématiques :

• la transparence de l’information

• l’utilisation respectueuse des données

• la maîtrise des risques de sécurité

• la politique de choix des partenaires.

La version bêta de l’application est disponible depuis le 12 janvier 2021. Little Syster garantit être 100% indépendante et transparente. Pour cela, elle a nommé un comité éthique, dispose d’un business model transparent et équilibré et a mis en place une répartition saine du capital.