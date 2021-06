Les 5 Champions Deep Tech 2021 du pôle Systematic Paris-Region sont Adacore, Ecomundo, Imagine Optic, Qarnot et Tehtris

Le label « Champion » vise à accélérer la croissance des membres « pré-ETI » Deep Tech du pôle. Systematic les accompagne dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Il leur assure une mise en visibilité, un accès privilégié à l’écosystème européen des Deep Tech et la possibilité d’actionner des leviers supplémentaires en termes d’innovation, business, partenariat, financement, export, stratégie, RH et compétences.

Le label « Champion du Pôle » est décerné après plusieurs étapes rigoureuses (préselection, analyse chiffrée et auditions) par un comité présidé par Fadwa Sube, Vice-Présidente Systematic & Présidente du Jury Champions, et composé de 15 industriels, investisseurs et experts en stratégie de l’innovation. Les Champions sont sélectionnés sur plusieurs critères : la croissance de leur chiffre d’affaires, la qualité de leur business plan, leurs solutions technologiques, leur développement national et international, ainsi que la portée de leur vision stratégique et leur capacité à la concrétiser. L’ambition et le leadership des hommes et des femmes à la tête de ces sociétés, ainsi que leur capacité à attirer de futurs talents, comptent également pour beaucoup dans l’attribution de ce label.

Au total, 61 entreprises Deep Tech ont bénéficié du label « Champion du Pôle ». Ensemble, elles cumulent 2 licornes, 4 entrées en bourse, 5 membres du French Tech 120 / Next 40, une présence dans 35 pays et 1,7 milliard d’euros levés.

« En cette année riche de grands défis et donc d’opportunités inspirantes, nous sommes ravis de pouvoir mettre en lumière et accompagner cette nouvelle promotion. Dans leur escarcelle : des technologies structurantes pour répondre aux grands enjeux des entreprises. Elles couvrent le développement informatique, la mise sur le marché de produits industriels chimiques, la métrologie optique, le calcul haute performance à faible empreinte environnementale, et la protection contre le cyberespionnage et cybersabotage . Nous avons été impressionnés par leur modèle économique, leur résilience, leur vision et leur potentiel de croissance », commente Fadwa Sube, Vice-Présidente Systematic & Présidente du Jury Champions.

Les précédents Champions du pôle Systematic Paris-Region

5 Champions 2020 : Amarisoft, Centreon, Dataiku, Deveryware et Oxand

6 Champions 2018-2019 : BioSerenity, CybelAngel, Evolucare, InterCloud, OpenDataSoft et Sequans

5 Champions en 2017 : Art-Fi, Celeste, Fraudbuster, Lemon Way, SensioLabs

6 Champions en 2016 : Geoconcept, Luceor, Magillem, Oodrive, Olfeo et Theodo

7 Champions en 2015 : Cedexis (Citrix), Denyall (Rohde & Schwarz), Dosisoft, Enyx, Ippon, Softeam et Splio

6 Champions en 2014 : Arkamys, Enovance (Red Hat), Oledcomm, Srett, Sunpartner et Voluntis

4 Champions en 2013 : Bluelinea, Genymobile, OVHcloud et Zenika

6 Champions en 2012 : 6Wind, BoostEdge, IDnomic, Ip-label, Linagora et Smile

11 Champions en 2011 : Alter Way, Balyo, Dictao (Idemia), ESI Group, Esterel Technologies, HGH Systèmes Infrarouges, Open Wide (Smile), Spring Technologies (Hexagon), Systar (Axway), Transatel et Wallix

Le palmarès des Champions 2021

Adacore :

AdaCore est un fournisseur de solutions logicielles commerciales pour Ada, C et C++, aidant les développeurs à créer des logiciels sûrs, sécurisés et fiables. Avec plus de 25 ans d’expérience auprès des leaders de l’avionique, de l’espace et de la défense, Adacore contruit des outils et fournit des services qui facilitent le processus complexe de développement des logiciels critiques. Alors que le besoin d’applications véritablement sécurisées et fiables s’étend à des secteurs tels que l’automobile, le médical, l’énergie et l’IOT, l’entreprise fait bénéficier de ses technologies, expertises et services une toute nouvelle génération de développeurs.

Parmi ses dernières réussites : le dépassement chaque année de ses objectifs de vente, avoir obtenu la certification ISO 26262, avoir fait partie du projet HICLASS au Royaume-Uni et de Enterprise Deal avec Collins aux Etats-Unis, mais aussi de références significatives dans de nouvelles industries (NVIDIA).

Création en 1994 - Effectif : 122 collaborateurs -Implantations : Paris, New York - USA, Bristol - UK, Mäealuse - Estonia, Dresden - Allemagne

Les atouts d’Adacore qui ont retenu l’attention du Jury : « La qualité de l’équipe, la stabilité et le "souffle long" de la société, son positionnement stratégique dans le secteur pointu des logiciels critiques, ses perspectives de développements technologiques et financières. »

Ecomundo :

EcoMundo réconcilie environnement et industrie en offrant des services et logiciels experts adaptés aux besoins des industriels. Sa mission est de sécuriser et d’optimiser la mise en marché des produits d’entreprises internationales par la maîtrise des démarches réglementaires environnementales.

Il s’impose comme un spécialiste des substances chimiques, de leur action sur la santé humaine et l’environnement et des réglementations internationales qui encadrent le risque chimique (règlements REACH, CLP, Cosmétique, Biocides, Dispositifs médicaux, etc.).

Il accompagne, via des services et logiciels experts, la mise sur le marché des produits industriels en permettant aux entreprises de gérer le risque lié aux substances chimiques.

La force d’EcoMundo réside dans la conjugaison de trois domaines d’expertises complémentaires : chimie/toxicologie, réglementations, développement de logiciels.

Parmi ses dernières réussites : le développement en 2 ans et demi de la plateforme Cosmétique la plus complète du marché, avec plus de 12 modules (du brief marketing à la mise sur le marché) ; et l’internationalisation de la société avec la création de filiales à Madagascar, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, etc.

Création en 2007 - Effectif : 60 collaborateurs permanents + 35 développeurs à Madagascar - Implantations : France, Montréal, Séoul, Barcelone, Londres, Boston - En cours Mumbai et Pékin (2021) puis San Francisco et Munich (2023) et Sydney (2024) Les atouts d’Ecomundo qui ont retenu l’attention du Jury : « Sa maîtrise de réglementations complexes, sa présence et son empreinte internationale, ses très belles références, son modèle économique vertueux et l’impact safety ».

Imagine Optic :

Imagine Optic offre une expertise unique en métrologie optique et en optique adaptative pour la science et l’industrie. Elle intervient dans des domaines aussi variés que le contrôle de procédé, les lasers ultraintenses, la microscopie ou encore la communication en espace libre pour le spatial en particulier. Dédiée depuis sa création à l’innovation, l’aventure Imagine Optic repose d’une part sur une technologie revisitée et adaptée à la métrologie optique, le Shack-Hartmann ; et d’autre part sur l’excellence des équipes au service de ses clients Sa filiale et soeur Imagine Eyes a adopté cette technologie pour des applications ophtalmologiques, avec, comme enjeux majeurs : le diagnostic précoce les maladies oculaires et vasculaires avec des solutions d’imagerie de la rétine très haute résolution ; la prévention des handicaps liés à la perte de la vue ; et l’amélioration globale de la gestion de la santé des citoyens.

Parmi ses dernières réussites : plusieurs records de puissance sur des chaînes laser équipées de ses systèmes d’optique adaptative ; la mise en forme particulièrement maitrisée de faisceaux permettant d’injecter de grosses énergies laser dans une fibre optique et d’obtenir une force de frappe laser au bout d’une fibre, pour des applications industrielles de choc laser ’grenaillage laser ; le lancement d’un produit basé sur une technologie Shack-Hartmann « Lift » qui démultiplie la résolution de ses capteurs classiques (x16) et ouvre de nouveaux marchés ; la mise au point du tout premier système d’imagerie de la rétine à l’échelle cellulaire multimodal (OA-OCT, OA-SLO) et multi-échelle.

Création en 1996 - Effectif : 75 collaborateurs - Implantations : France, Etats-Unis, Canada, Chine et Espagne ; et un vaste réseau de distribution (Japon, Corée, Singapour, Australie, Taïwan, Thaïlande, Inde, Israël, Royaume-Uni, Rep. Tchèque, Roumanie...).

Les atouts d’Imagine Optic qui ont retenu l’attention du Jury : « Son positionnement Deep Tech / hardware / industrie, son impressionnant portefeuille client, la stabilité économique de la société, et surtout son beau potentiel de croissance, de visibilité et de développement de nouveaux marchés ».

Qarnot Qarnot est un fournisseur de services cloud spécialisés dans le calcul haute performance à faible empreinte environnementale, ayant la particularité de réutiliser la chaleur fatale informatique générée par les serveurs. Pour cela, Qarnot installe ses infrastructures de calcul là où la chaleur est nécessaire : dans les bâtiments (logements, tertiaires, entrepôts, piscines...), réseaux de chaleur, industries...

Dans cette optique, Qarnot a développé un radiateur-ordinateur (QH.1) et une chaudière numérique (QB.1) qui embarquent des processeurs informatiques comme sources de chaleur. Reliées à Internet, ces technologies réalisent plus ou moins de calculs informatiques suivant le besoin de chaleur de l’usager final. Qarnot est opérateur de son propre data center distribué au niveau du edge, avec une dizaine de sites installés, comptant près de 100 000 cœurs de calcul. Qarnot a ainsi créé une solution d’économie circulaire numérique : le déchet des uns -la chaleur dans l’informatique- est la ressource précieuse des autres, la chaleur dans le bâtiment.

Parmi ses dernières réussites : le choix de Qarnot par IMG (Illumination McGuff, une référence mondiale dans l’animation 3D, partenaire français d’Universal Pictures) pour le rendu du film d’animation Les Minions 2 ; le choix de Qarnot par Natixis pour ses besoins de calculs en position de risques, sur les sujets de performances, de sécurité et de coût ; et enfin en Finlande, le déploiement de son premier gros marché d’infrastructure au sein d’un réseau de chaleur, permettant de concrétiser le modèle de développement à l’export.

Création en 2010 - Effectif : 52 collaborateurs - Implantations : France et Finlande (1er site accompagné)

Les atouts de Qarnot qui ont retenu l’attention du Jury : « La résilience de l’entreprise, son modèle économique qui croise le calcul haute performance et l’économie circulaire ; l’impact territorial, énergétique et l’approche distribuée de Qarnot Computing »

Tehtris :

Spécialisé dans la protection contre le cyberespionnage et cybersabotage, Tehtris est un éditeur de logiciels intelligents de détection et neutralisation automatique des cyberattaques et comportements malveillants. Il édite la seule plateforme XDR (eXtended Detection Response) européenne et la seule codée nativement au monde, connue pour son hyper-automatisation sans action humaine (pas de dernier clic). La détection, l’analyse et la neutralisation sont effectuées de manière autonome et instantanée pour les menaces connues et les nouvelles attaques, le temps de l’analyse comportementale par son intelligence artificielle CYBERIA. La XDR peut être interfacée avec les solutions de cybersécurité afin d’améliorer leur rendement. TEHTRIS XDR agit 24h/24 et 7/7.

Parmi ses dernières réussites : une levée de fonds de 20 millions d’euros fin 2020, gage de confiance en sa technologie et en son potentiel de croissance ; l’invention de la neutralisation automatique sans action humaine en 2015 ; des succès commerciaux comme TEHTRIS MTD (Mobile Threat Defense) validé par Apple et référencé dans le Market Guide de Gartner, TEHTRIS UES (Unified Endpoint Security) référencé par Gartner, sans oublier la mise sur le marché de TEHTRIS EPP en janvier 2020 et les partenariats avec Capgemini, Orange Cyberdéfense, Nomios...

Création en 2010 - Effectif : 139 collaborateurs - Implantations : France, Hong Kong, Etats-Unis (San Francisco)

Les atouts de Tehtris qui ont retenu l’attention du Jury : « Son potentiel de leader européen sur le sujet critique et souverain du cyber espionnage, la puissance de la plate-forme propriétaire XDR, la capacité d’exécution de l’équipe, le très beau profil de financement et de croissance et l’aspect Women Power de l’entreprise ».

